Ο συναγερμός ήχησε το απόγευμα της Παρασκευής 20 Μαρτίου στο ΕΚΑΒ Βέροιας, μετά από κλήση για σοβαρά τραυματισμένο παιδί σε πάρκο στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το veriotis.gr, πρόκειται για ένα 7χρονο αγόρι που, υπό άγνωστες συνθήκες, τραυματίστηκε πιθανότατα από πτώση, ενώ βρισκόταν στο πάρκο.

Το παιδί εντοπίστηκε από τους διασώστες χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Βέροιας με τραύματα στο κεφάλι και ρήξη σπλήνας. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διασωληνώθηκε και αποφασίστηκε κατεπείγουσα διακομιδή στη Θεσσαλονίκη.

Στήθηκε άμεσα «γέφυρα σωτηρίας» με τη συνεργασία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενη από τριμελή ομάδα ιατρών του Νοσοκομείου Βέροιας, ώστε το παιδί να μεταφερθεί με ασφάλεια στη Νευροχειρουργική Κλινική του ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.