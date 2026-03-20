Συνελήφθη ο 20χρονος άνδρας που ομολόγησε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/3) τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης στη Βέροια.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος παραδέχτηκε την ενοχή του, λέγοντας ότι τη χτύπησε μετά από τσακωμό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ήταν φίλοι ενώ τον πρόδωσε η τελευταία κλήση στο κινητό του θύματος που είχε γίνει από αυτόν.

«Eρευνάται το κινητό της τηλέφωνο για να δούμε αν θα μπορέσει να μας δώσει κάποιο στοιχείο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που προσπαθούν να ερευνήσουν οι αστυνομικοί. Βέβαια είναι αρκετά σκοτεινό το σημείο και αρκετά μακριά οι κάμερες οι οποίες έχουμε στην κατοχή μας. Θα προχωρήσει κανονικά η έρευνα» είχε δηλώσει το πρωί η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δήμογλίδου, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Πρόσθεσε επίσης ότι: «Σε πολλές περιπτώσεις, είμαστε συγκρατημένοι από την πλευρά μας επειδή δεν θέλουμε να δώσουμε στοιχεία και ουσιαστικά να ενημερώσουμε τους δράστες. Θα κάνουμε κακό στην έρευνα. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις που ακολουθούν οι αστυνομικοί για να οδηγηθούμε στο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν συμβεί το περιστατικό και να κατέληξε τόσο χτυπημένη».

Το χρόνικο

Η νεαρή βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη και χωρίς τις αισθήσεις της σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν σοβαρές και μόνιμες επιπλοκές.

Όπως ανέφεραν νωρίτερα αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκε άτομο που θεωρείται ότι ενδέχεται να συνδέεται με την υπόθεση. Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση συνεχίζουν να «σαρώνουν» την περιοχή, συγκεντρώνοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να αποκαλυφθούν κρίσιμα στοιχεία για την επίθεση.

«Οι γιατροί μάς είπαν ότι είναι σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση. Κίνδυνος υπάρχει, είναι πολύ σοβαρός. Η εικόνα της είναι πάρα πολύ άσχημη, ακόμη και να επιβιώσει, ενδέχεται να μείνει ανάπηρη, τυφλή», δήλωσε η αδελφή της στο MEGA. Η 24χρονη βρέθηκε λίγο μετά τις 10:00 το βράδυ, όταν κάτοικοι είδαν την κοπέλα αιμόφυρτη και αναίσθητη στην είσοδο πολυκατοικίας.