Σειρά προτάσεων και επιχειρημάτων για την τουριστική «πυξίδα» της επόμενης ημέρας, αλλά και για τον σεβασμό στην αυθεντικότητα του τοπικού πλούτου κατατέθηκαν στο πλαίσιο του 4oυ Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 στην Αλεξανδρούπολη και ολοκληρώνεται σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, η Άντζελα Βαρελά, Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), αφού εκθείασε το πλούσιο απόθεμα πόρων της περιοχής σε φυσικό, πολιτιστικό και ιστορικό επίπεδο, υπογράμμισε τη σημασία της «σύνθεσης ενός αφηγήματος, στο οποίο κανείς δεν θα μπορεί να αντισταθεί». Υπενθυμίζοντας ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συνιστά την πύλη εισόδου στην Ελλάδα, τόνισε ότι ο επισκέπτης πρέπει να λαμβάνει μια μεγάλη «δόση Ελλάδας». «Θα πρέπει να αποκτάς μια διαφοροποιημένη εμπειρία μόλις πατάς το πόδι σου», πρόσθεσε, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην ανάγκη διατήρησης του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής.

Στην ίδια κατεύθυνση, η επικεφαλής του ΕΟΤ υπογράμμισε τη σημασία του «unique selling point» και τη στόχευση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ώστε «να μην αλλοιωθεί αυτό που κάνει μοναδική την περιοχή». Πρόκειται, όπως σημείωσε, για «μια δωρική πολυτέλεια με έμφαση σ’ αυτό που μας κάνει αυθεντικούς».

Από την πλευρά της, η Μαρία Γάτσου, Γενική Διευθύντρια, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), επισήμανε ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια καταγράφεται σταθερή αύξηση στους επισκέπτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τη συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ να έχει φθάνει στο 5% έως 6% και στην απασχόληση στο 10%. «Είναι ένας υπό ανάπτυξη προορισμός […] έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να συνθέσουν έναν ποιοτικό προορισμό», σημείωσε, μεταξύ άλλων. Για την επόμενη ημέρα, μάλιστα, έθεσε ως βασικό στόχο αφενός την επιμήκυνση της σεζόν σε περιόδους εκτός τουριστικής αιχμής, αφετέρου την προσέλκυση όχι περισσότερων αλλά ποιοτικότερων τουριστών.

Την ίδια στιγμή, ο Ελευθέριος Κυριακίδης, Δήμαρχος Θάσου, αναφέρθηκε στην «ιδιαίτερη άσκηση ισορροπίας» μεταξύ της τουριστικής ανάπτυξης και της αυθεντικότητας, ώστε να «μην χαθεί ταυτότητά μας». Τόνισε ότι η διατήρηση αυτής της ταυτότητας είναι διαρκής αγώνας, υπενθυμίζοντας ότι το νησί απέσπασε το βραβείο «Αυθεντικού Τουριστικού Προορισμού» για το 2025. «Αν χάσουμε την ταυτότητά μας, δεν θα πετύχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα», ξεκαθάρισε.

Στο μεταξύ, ο Ιωσήφ Πάρσαλης, Σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, επισήμανε ότι η περιοχή διαθέτει «μια από τις καλύτερες στρατηγικές βάσεις στην Ελλάδα», με σημαντική ποικιλομορφία και ανομοιογένεια, στοιχείο που συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία αξιοποίησης του brand Ελλάδα στην επικοινωνιακή στρατηγική. Τόνισε τη σημασία αξιοποίησης του brand «Ελλάδα» στην επικοινωνιακή στρατηγική: «Πρέπει να πατήσεις πάνω στο “Greece”, να απευθυνθείς σ’ αυτούς που ήδη γνωρίζουν τη χώρα, σ’ αυτούς που ζητούν την αυθεντική Ελλάδα». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αναζήτησης νέων αγορών πέρα από τα Βαλκάνια, όπως οι παραδοσιακές αγορές Γερμανίας και Βρετανίας.

Τέλος, ο Απόστολος Παλακίδης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης, αποσαφήνισε ότι τα ξενοδοχεία αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την προσέλκυση πελατείας. Αναγνώρισε ότι η περιοχή διαθέτει ποικίλο δυναμικό, με μικρές και οικογενειακές μονάδες, και κάλεσε τους φορείς να αξιολογήσουν τι μπορεί να προσφερθεί για την υποστήριξη του στρατηγικού τουριστικού πλάνου. «Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τον σούπερ λουξ τουρισμό […] Δεν μπορούμε να αναζητήσουμε μόνο οικολογικό τουρισμό […] Να δούμε τι υπάρχει και παράλληλα να δημιουργήσουμε κάποια στόχευση, ωθώντας και τους επαγγελματίες να επενδύσουν και να εξελίξουν τα ξενοδοχεία», ανέφερε, μεταξύ άλλων, αν και παραδέχθηκε ότι υπάρχει δυσκολία στη δημιουργία νέων μονάδων λόγω έλλειψης χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε κάθε περίπτωση, έστειλε το μήνυμα ότι «πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι εκεί που είμαστε ήδη καλοί».

Τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε ο Παύλος Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε).

Για να δείτε live τις συζητήσεις του φορουμ πατήστε εδώ.