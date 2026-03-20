Την ώρα που οι 27 ηγέτες της ΕΕ ανησυχούν, όπως φάνηκε χθες στις Βρυξέλλες, και για νέα μεταναστευτική κρίση, λόγω Μέσης Ανατολής, η οποία μπορεί να πλήξει με σφοδρότητα ιδίως τις χώρες στην πρώτη γραμμή υποδοχής, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικος Δένδιας εξέπεμψε ισχυρό μήνυμα αποφασιστικότητας σε σχέση με την προστασία των συνόρων από την Αλεξανδρούπολη.

Στο πλαίσιο του 4ου Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το οποίο διεξάγεται για δεύτερη μέρα στην Αλεξανδρούπολη με διοργανωτές τη City Hub Events του Ομίλου Alter Ego Media και την Tsomokos Communications, σε συζήτηση που είχε χθες ο Νίκος Δένδιας με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ, εμφανίστηκε πεπεισμένος πως οι Ευρωπαίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν την παράτυπη μετανάστευση με τρόπο ανθρωπιστικό και ταυτόχρονα αποτελεσματικό.

Αφού πρώτα θύμισε τη μεταναστευτική κρίση που αντιμετώπισε η χώρα το 2012 – 2013 καθώς και την κρίση στον Έβρο το 2020, ο υπουργός τόνισε πως δεν μπορεί να επιτραπεί στα δίκτυα διακινητών, που έχουν αναχθεί σε βιομηχανία, να εκμεταλλεύονται τη δυστυχία του κόσμου. «Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας», επεσήμανε ο Νίκος Δένδιας. «Είναι συνταγματικό μας δικαίωμα και η κυβέρνηση θα το κάνει με κάθε τίμημα», σημείωσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ χαρακτήρισε τη χώρα μας αξιόπιστο σύμμαχο δηλώνοντας πως εύχεται να είχαν περισσόοτερους συμμάχους όπως είναι η Ελλάδα.

Έχοντας ήδη ολοκληρώσει μια πρώτη επίσημη επίσκεψη στο ΥΠΕΞ, όπου με τον Γιώργο Γεραπετρίτη έθεσαν επί τάπητος την ευρύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις ευρωατλαντικές σχέσεις, και την επισκόπηση της Ναυτικής Βάσης στη Σούδα, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ θα παραμείνει και σήμερα στην Αλεξανδρούπολη με στόχο να δει και άλλες σημαντικές για τη συμμαχία υποδομές εκτός από το λιμάνι, το οποίο ο ίδιος το χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας για ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με την ενεργεια όσο και με τη στρατιωτική κινητικότητα.

«Τα logistics κερδίζουν τους πολέμους», σημείωσε ο Μάθιου Γουίτακερ που παραδέχθηκε πως μέσω του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης η συμμαχία μεταφέρει μεγάλο μέρος του εξοπλισμού της.