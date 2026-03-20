Για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται οι εργασίες του 4ου Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη από την Alter Ego Media, μέσω της City Hub Events, σε συνεργασία με την Tsomokos Communications και συγκεντρώνει πολιτικούς, θεσμικούς παράγοντες και εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας σε έναν διάλογο για τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής.

Σε μια περίοδο που η κρίση στη Μέση Ανατολή παρατείνεται και οι ενεργειακές ισορροπίες μεταβάλλονται, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναδεικνύεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Συνέδριο φιλοδοξεί να ενισχύσει τον διάλογο γύρω από τον ρόλο της περιοχής στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης και τη στρατηγική της σημασία στο νέο ενεργειακό τοπίο.

Ο Νίκος Δένδιας και ο Matthew Whitaker ήταν τα κεντρικά πρόσωπα της πρώτης ημέρας του Φόρουμ. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας στην προστασία ενεργειακών υποδομών στη Σαουδική Αραβία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναφερόμενος στη συμμετοχή της Ελλάδας σε αποστολές προστασίας ενεργειακών υποδομών στη Σαουδική Αραβία, σημείωσε ότι «προστατεύουμε κάθε πολίτη της ΕΕ και όλου του κόσμου, καθώς η τιμή του πετρελαίου είναι σημαντική για τη διαβίωσή μας», προσθέτοντας ότι σε περίπτωση καταστροφής υποδομών «θα επιστρέψουμε σε πρωτόγονες εποχές». Όπως είπε, «προστατεύουμε μια χώρα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, καθώς και τους πολίτες της ΕΕ», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων: «Είμαι περήφανος», τόνισε.

Ο Υπουργός τόνισε ότι «ζούμε σε επαναστατικές εποχές» και ότι «όλα πρέπει να αλλάξουν αν θέλουμε να κρατήσουμε ασφαλείς τις κοινωνίες μας». Περιέγραψε την ανάγκη αλλαγής στρατιωτικής αντίληψης, μεταφέροντας εμπειρία από συνάντησή του με Ουκρανό στρατηγό: «Μου κατέδειξε πώς ένας σύγχρονος στρατός μπορεί να σταματήσει ένα μεγαλύτερο αντίπαλο, με καινοτόμες λύσεις – αν δεν έχεις ολιστική προσέγγιση, δεν μπορείς να έχεις επιτυχία». Υπογράμμισε ότι «πρέπει να εκσυγχρονιστούμε και να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας».

Από την πλευρά του, ο Μάθιου Γ. Γουίτακερ, Πρέσβης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο ΝΑΤΟ χαρακτήρισε «ιστορική ημέρα» την ανάπτυξη του συστήματος Patriot, σημειώνοντας ότι «δείχνει πόσο σοβαρά έχει πάρει η Ελλάδα την άμυνα και τους συμμάχους της». Όπως ανέφερε, «είναι ακριβά συστήματα και πολύ σημαντικά». Τόνισε ότι «το ΝΑΤΟ είναι θεμέλιος λίθος για την ασφάλεια και την ειρήνη», επισημαίνοντας ότι «ο Τραμπ περιμένει πολλά από τους συμμάχους μας» και ότι η συμμαχία έχει σαφή προσανατολισμό για τις επόμενες δεκαετίες. Αναφέρθηκε στην απόφαση για αύξηση των αμυντικών δαπανών, σημειώνοντας ότι «το 5% πρέπει να δουλέψει», ώστε να ενισχυθεί η ετοιμότητα των στρατών.