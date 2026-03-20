Για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται οι εργασίες του 4ου Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη από την Alter Ego Media, μέσω της City Hub Events, σε συνεργασία με την Tsomokos Communications και συγκεντρώνει πολιτικούς, θεσμικούς παράγοντες και εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας σε έναν διάλογο για τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής.
Σε μια περίοδο που η κρίση στη Μέση Ανατολή παρατείνεται και οι ενεργειακές ισορροπίες μεταβάλλονται, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναδεικνύεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Συνέδριο φιλοδοξεί να ενισχύσει τον διάλογο γύρω από τον ρόλο της περιοχής στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης και τη στρατηγική της σημασία στο νέο ενεργειακό τοπίο.
Ο Νίκος Δένδιας και ο Matthew Whitaker ήταν τα κεντρικά πρόσωπα της πρώτης ημέρας του Φόρουμ. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας στην προστασία ενεργειακών υποδομών στη Σαουδική Αραβία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναφερόμενος στη συμμετοχή της Ελλάδας σε αποστολές προστασίας ενεργειακών υποδομών στη Σαουδική Αραβία, σημείωσε ότι «προστατεύουμε κάθε πολίτη της ΕΕ και όλου του κόσμου, καθώς η τιμή του πετρελαίου είναι σημαντική για τη διαβίωσή μας», προσθέτοντας ότι σε περίπτωση καταστροφής υποδομών «θα επιστρέψουμε σε πρωτόγονες εποχές». Όπως είπε, «προστατεύουμε μια χώρα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, καθώς και τους πολίτες της ΕΕ», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων: «Είμαι περήφανος», τόνισε.
Ο Υπουργός τόνισε ότι «ζούμε σε επαναστατικές εποχές» και ότι «όλα πρέπει να αλλάξουν αν θέλουμε να κρατήσουμε ασφαλείς τις κοινωνίες μας». Περιέγραψε την ανάγκη αλλαγής στρατιωτικής αντίληψης, μεταφέροντας εμπειρία από συνάντησή του με Ουκρανό στρατηγό: «Μου κατέδειξε πώς ένας σύγχρονος στρατός μπορεί να σταματήσει ένα μεγαλύτερο αντίπαλο, με καινοτόμες λύσεις – αν δεν έχεις ολιστική προσέγγιση, δεν μπορείς να έχεις επιτυχία». Υπογράμμισε ότι «πρέπει να εκσυγχρονιστούμε και να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας».
Από την πλευρά του, ο Μάθιου Γ. Γουίτακερ, Πρέσβης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο ΝΑΤΟ χαρακτήρισε «ιστορική ημέρα» την ανάπτυξη του συστήματος Patriot, σημειώνοντας ότι «δείχνει πόσο σοβαρά έχει πάρει η Ελλάδα την άμυνα και τους συμμάχους της». Όπως ανέφερε, «είναι ακριβά συστήματα και πολύ σημαντικά». Τόνισε ότι «το ΝΑΤΟ είναι θεμέλιος λίθος για την ασφάλεια και την ειρήνη», επισημαίνοντας ότι «ο Τραμπ περιμένει πολλά από τους συμμάχους μας» και ότι η συμμαχία έχει σαφή προσανατολισμό για τις επόμενες δεκαετίες. Αναφέρθηκε στην απόφαση για αύξηση των αμυντικών δαπανών, σημειώνοντας ότι «το 5% πρέπει να δουλέψει», ώστε να ενισχυθεί η ετοιμότητα των στρατών.
Οι επενδύσεις σε ενέργεια, άμυνα κάνουν τον Εβρο πόλο ανάπτυξης
Οι στρατηγικές επενδύσεις που μετατρέπουν την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε αναπτυξιακό πόλο βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων κατά την πρώτη ημέρα του Φόρουμ. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην περιοχή του Εβρου, όπου οι επενδύσεις στην ενέργεια και την άμυνα αναδεικνύουν τη δυναμική της περιφέρειας.
Στην ενσωμάτωση της περιοχής στον διάδρομο που συνδέει τη Βαλτική, τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο Πέλαγος (Baltic – Black – Aegean, BBA) στάθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και έθεσε ως κεντρικό στόχο τον εκσυγχρονισμό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μεταξύ δύο ζωνών αστάθειας» και καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις ενεργειακές ροές και την εφοδιαστική αλυσίδα.
Μάλιστα, ο υπουργός επεσήμανε ότι ο διάδρομος ΒΒΑ θα πρέπει να ενταχθεί στον ευρύτερο γεωοικονομικό σχεδιασμό της περιοχής, μεταξύ άλλων και με τον διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC). Οπως υπογράμμισε, η Αλεξανδρούπολη έχει αναδειχθεί σε «κομβικό σημείο συνδεσιμότητας» με άξονα που φτάνει έως την Οδησσό μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, και πρόσθεσε ότι πραγματοποιούνται έργα ύψους 1,3 δισ. ευρώ έως το 2030 με χρήση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Μεταξύ αυτών, και έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Βόρειας Ελλάδας, με την οποία ενισχύεται ο άξονας Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας.
Οι προτεραιότητες
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης υπογράμμισε ότι προτεραιότητα παραμένει η ωρίμαση και υλοποίηση δεκάδων έργων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των υποδομών της περιοχής. Αναφέρθηκε ειδικά στην επέκταση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και τη διασύνδεσή του με την Εγνατία Οδό, ενώ είπε ότι βρίσκεται «στα σκαριά» σχεδιασμός ώστε το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης να λειτουργήσουν ως ενιαίος κόμβος.
Τη γεωπολιτική αξία του Κάθετου Αξονα εξήρε εξάλλου ο πρώην βοηθός υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για τους ενεργειακούς πόρους (2022-2025) και πρώην πρεσβευτής στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος έκανε λόγο για ζωηρό ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες ενέργειας για τη χρήση του αγωγού. Ομως, τόνισε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να συνεχίσουν τη δουλειά, ειδικά στο κομμάτι της τιμολόγησης, ώστε «να βρούμε μια φόρμουλα για να κάνουμε τον άξονα εμπορικά ανταγωνιστικό». Τόνισε, δε, ότι ο Κάθετος Αξονας δεν αφορά μόνο το φυσικό αέριο, αλλά σχετίζεται με την ευρύτερη συνδεσιμότητα και την πράσινη ενέργεια.
Οι συνεργασίες
Στην ίδια συζήτηση ο αντιπρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής της Gastrade Κωνσταντίνος Σιφναίος τόνισε πως «ο Κάθετος Αξονας είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για να κόψουμε τις ροές από τη Ρωσία». Ο ίδιος χαρακτήρισε αναγκαία τη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, ώστε να επιτευχθούν εμπορικές πρωτοβουλίες. «Πρέπει να ενισχύσουμε το έργο, ώστε να δίνει μακροπρόθεσμα οφέλη», συμπλήρωσε και μίλησε για τη σημασία μιας πιθανής ένταξης της Σερβίας στο έργο.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) Λουκία Σαράντη παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Πρόσθεσε ότι η βιομηχανία χρειάζεται κυρίως υποδομές, καθώς «δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς σιδηρόδρομο και δίκτυο», ενώ σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην περιοχή αφορούν κυρίως τα ενεργειακά. «Δεν έχουν σχέση με τη μεταποίηση ή την παραγωγή», σημείωσε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι «χωρίς υποδομές δεν γίνονται άμεσες επενδύσεις».
Στρατηγική θωράκιση και οικονομική ανάπτυξη
Το Συνέδριο αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τη συνταγματική αναθεώρηση, τη γεωπολιτική ασφάλεια και την ενεργειακή αυτονομία. Στο επίκεντρο τίθενται επίσης η δημογραφική αναγέννηση, η αναβάθμιση των δομών υγείας και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οικονομική ανάπτυξη.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, στην αξιοποίηση του τουριστικού δυναμικού και στη χρήση νέων τεχνολογιών στην πρωτογενή παραγωγή, με στόχο τη δημιουργία μιας εξωστρεφούς και βιώσιμης οικονομίας για την Περιφέρεια. Το Συνέδριο διοργανώνεται με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα eastmacedoniathraceforum.gr.
Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου
Τη δεύτερη ημέρα, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σε ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης και δημόσιας πολιτικής.
Στο επίκεντρο βρίσκονται η ανάγκη για αποκέντρωση και ενίσχυση της τοπικής διακυβέρνησης, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, η αναβάθμιση των δομών υγείας και η ενίσχυση της απασχόλησης στην περιφέρεια.
Παράλληλα, αναδεικνύονται ζητήματα όπως η γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα, η αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος και η εισαγωγή της τεχνολογίας στην πρωτογενή παραγωγή, με στόχο τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και εξωστρεφούς αναπτυξιακού μοντέλου.