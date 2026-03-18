Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες προχώρησε στην απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες, ο οποίος είχε υπό τον έλεγχό του τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρίας του Νικολάς Μαδούρο.

Σε ανάρτησή της στο Telegram, η Ροδρίγκες εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τον στρατηγό, σημειώνοντας: «Ευχαριστούμε τον στρατηγό Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες για την αφοσίωση, την πίστη του στην πατρίδα και επειδή υπήρξε, όλα αυτά τα χρόνια, ο πρώτος στρατιώτης στην άμυνα της χώρας μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αναλάβει με την ίδια δέσμευση και τιμή τις νέες ευθύνες που θα του εμπιστευθούμε».

Η Ροδρίγκες ανέλαβε την προεδρία της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές Ιανουαρίου, γεγονός που σηματοδότησε μια νέα πολιτική φάση στη χώρα. Ο 62χρονος Παντρίνο, υπουργός Άμυνας από το 2014, θεωρείτο στενός συνεργάτης και εκτελεστικό όργανο του Μαδούρο. Οι Ένοπλες Δυνάμεις, βασικός πυλώνας του τσαβισμού –του πολιτικού δόγματος που καθιέρωσε ο Ούγο Τσάβες–, του παρείχαν διαχρονικά πλήρη υποστήριξη και «πίστη».

Στη θέση του Παντρίνο, η Ροδρίγκες διόρισε τον Γκουστάβο Γκονσάλες Λόπες, επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο. Ο στρατός της Βενεζουέλας εξακολουθεί να ελέγχει κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, τους πετρελαϊκούς πόρους, τη διανομή τροφίμων, τα τελωνεία και αρκετά καίρια υπουργεία.

Ο Γκονσάλες Λόπες, εις βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ για υποθέσεις διαφθοράς και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διετέλεσε διευθυντής της υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών έως τα μέσα του 2024. Αργότερα την ίδια χρονιά συνεργάστηκε με τη Ροδρίγκες ως επικεφαλής στρατηγικών υποθέσεων στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVS, την οποία εκείνη επέβλεπε ως υπουργός Ενέργειας.