ΗΠΑ και Βενεζουέλα αναμένεται να καταγράψουν πωλήσεις ύψους 2 δισ. δολαρίων έως το τέλος του μήνα, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την προμήθεια πετρελαίου μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, την Πέμπτη στο Τέξας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας λίγο μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις στις αρχές Ιανουαρίου. Τα έσοδα από τις πωλήσεις διοχετεύονται σε ταμείο που εποπτεύεται από τις ΗΠΑ στο Κατάρ.

Αύξηση παραγωγής και συμμετοχή διεθνών εταιρειών

Από τότε, οι εμπορικοί οίκοι Vitol και Trafigura διαχειρίζονται το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της χώρας-μέλους του ΟΠΕΚ στο πλαίσιο της συμφωνίας. Παράλληλα, εταίροι της κρατικής εταιρείας πετρελαίου PDVSA, όπως η Chevron, αυξάνουν την παραγωγή και τις αποστολές.

Επιστροφή του βενεζουελάνικου πετρελαίου στις διεθνείς αγορές

Η αύξηση των εξαγωγών έχει ήδη οδηγήσει στην επιστροφή του αργού και των καυσίμων της Βενεζουέλας σε αγορές που είχαν μήνες ή και χρόνια να τα υποδεχθούν.

Πελάτες από την Ασία και την Ευρώπη διαπραγματεύονται νέες συμφωνίες εισαγωγής, με 40 εκατομμύρια βαρέλια να αναμένεται να έχουν πωληθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου, σε τιμή περίπου 50 δολαρίων ανά βαρέλι, σύμφωνα με τον Ράιτ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει ότι ο αρχικός στόχος πωλήσεων του συμφώνου ήταν μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων βαρελιών.

Νέες αγορές και τιμές αγοράς

Ανεξάρτητα διυλιστήρια της Κίνας, που στο παρελθόν αγόραζαν πετρέλαιο υπό κυρώσεις, μπορούν πλέον να προμηθεύονται βενεζουελάνικο αργό στην ανοιχτή αγορά, όπως δήλωσε ο Ράιτ. Ο Τραμπ έχει επισημάνει ότι οι αποστολές πετρελαίου θα πωλούνται μόνο σε δίκαιες τιμές αγοράς.

Ο Ράιτ πρόσθεσε επίσης ότι εκατομμύρια βαρέλια βενεζουελάνικου πετρελαίου που βρίσκονται σε πλωτές αποθήκες στα χωρικά ύδατα της χώρας βρίσκονται ήδη στη διαδικασία πώλησης.