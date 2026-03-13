Τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και τη σύνδεση του «μοντέλου Βενεζουέλα» με τον πόλεμο στο Ιράν και την κρίση στη Μέση Ανατολή συζήτησαν η βουλευτής της Ν.Δ. και πρώην υπουργός κ. Σοφία Βούλτεψη με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα κ. Ιάσονα Πιπίνη, με αφορμή το νέο του βιβλίο πολιτικής ιστορίας για τη Λατινική Αμερική. Στο πάνελ συμμετείχε επίσης η Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης κ. Ευαγγελία Πλατανιώτη και η δημοσιογράφος και συγγραφέας κ. Βάλια Πετούρη.

«Οι εξελίξεις στη Λατινική Αμερική συχνά λειτουργούν ως προάγγελος διεθνών εξελίξεων. Αμέσως μετά την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ακολούθησε η επέμβαση στο Ιράν. Το “μοντέλο της Βενεζουέλας”, παρά τις τεράστιες διαφορές, χρησιμοποιήθηκε και εκεί», υποστήριξε ο κ. Πιπίνης. Ο συγγραφέας του βιβλίου «Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική. Από τον Πινοσέτ και τον Εσκομπάρ στις σύγχρονες Δημοκρατίες» (εκδόσεις Κέδρος), επεσήμανε πως «η Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια είχε καταστεί δορυφόρος του Ιράν στη Λατινική Αμερική. Τα αυταρχικά καθεστώτα συνήθως συνεργάζονται μεταξύ τους.

Στην περίπτωση της Βενεζουέλας διαπιστώνουμε ένα νέο μοντέλο επέμβασης, όπου με τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ δεν ανατρέπεται το καθεστώς, αλλά το καθεστώς υποχρεώνεται να συνθηκολογήσει. Αυτό μπορεί να αποτρέψει μια κατάσταση χάους. Το μοντέλο αυτό λειτουργεί και ως προειδοποίηση για άλλα καθεστώτα. Αναμφισβήτητα, παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στρέφεται στη Μέση Ανατολή, το επόμενο διάστημα η Λατινική Αμερική θα βρεθεί στο ραντάρ των ΗΠΑ. Θεωρώ πως η επιχείρηση στη Βενεζουέλα σηματοδοτεί ένα τέλος για πολλά αυταρχικά καθεστώτα», τόνισε ο κ. Πιπίνης.

Ο κίνδυνος του λαϊκισμού

Η κ. Σοφία Βούλτεψη μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον κίνδυνο που εγκυμονεί ο λαϊκισμός, ο οποίος, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο, συχνά εμφανίζεται στη Λατινική Αμερική, με αντίκτυπο στην Ευρώπη, αλλά στο πρόσφατο παρελθόν και στην Ελλάδα. «Το κακό παράγινε τον καιρό που στην Ελλάδα κάποιοι άρχισαν να μας παρουσιάζουν διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής ως πρότυπα για την πατρίδα μας. Αυτοί που διαφήμιζαν αυτά τα μοντέλα στην Ελλάδα αντιμετώπιζαν τις γνώσεις και τις απόψεις μου περιφρονητικά. “Δεν μας είπατε τίποτα για τη Βενεζουέλα”… Με ειρωνεύονταν.

Ήξερα πως αν ο ελληνικός λαός πίστευε ότι υπάρχουν λύσεις και αυτές βρίσκονταν στα καθεστώτα της Λατινικής Αμερικής, όπου περίσσευαν ο λαϊκισμός, η φτώχεια, οι κοινωνικές ανισότητες και οι δημαγωγοί, τότε η χώρα θα έπεφτε στα δίχτυα εκείνων που ονειρεύονταν να γίνουν Τσάβες της Μεσογείου», υποστήριξε η κ. Βούλτεψη.

Η Λατινική Αμερική μακριά από στερεότυπα

Το βιβλίο «Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική» του Ιάσονα Πιπίνη, περιέχει ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη διακίνηση κοκαΐνης, καταγράφοντας τα βήματα του διαβόητου ναρκωβαρόνου Πάμπλο Εσκομπάρ από την Κολομβία, μέχρι σήμερα. «Είναι ένα κομμάτι των μεγάλων αντιθέσεων και των μεγάλων προκλήσεων. Αυτή ακριβώς τη συνθήκη πραγματεύεται το βιβλίο. Δεν είναι όμως απλώς ιστορίες. Μέσα από μια εστιασμένη οπτική γωνία ο Ιάσων δημιουργεί εκείνο το νήμα το οποίο συνδέει την κουλτούρα, τις παθογένειες, τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις αλλά και τις προσπάθειες εκδημοκρατισμού και ανάπτυξης αυτών των χωρών», ανέφερε η κ. Βάλια Πετούρη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία στο πάνελ της Ολυμπιονίκη και παγκόσμιας πρωταθλήτριας στην καλλιτεχνική κολύμβηση κ. Ευαγγελίας Πλατανιώτη, η οποία δεν συνηθίζει να συμμετέχει σε συζητήσεις με πολιτικό περιεχόμενο. Η γνωστή αθλήτρια, η οποία έχει επισκεφθεί χώρες της Λατινικής Αμερικής, αναφέρθηκε στη σύγχρονη λατινοαμερικάνικη πραγματικότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. «Διαβάζοντας το βιβλίο διαπίστωσα ότι υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση στο πως αυτές οι εικόνες που σου έρχονται αρχικά στο μυαλό για τη Λατινική Αμερική, η χαρά, τα χρώματα, η φύση, αντικαθίστανται ταυτόχρονα με το έγκλημα, τη διαφθορά, την εγκληματικότητα και τον φόβο, όπως διαβάζουμε και στο βιβλίο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση πως ο Ιάσονας κατάφερε να συμπυκνώσει στις 300 σελίδες τόσο πολύ υλικό, τόσες πολλές ιστορίες, διαφορετικές μεταξύ τους. Είναι μια εγκυκλοπαίδεια που ταυτόχρονα εξελίσσεται», τόνισε η κ. Πλατανιώτη.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο βιβλιοπωλείο «Ευριπίδης» στο Χαλάνδρι, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρώην υπουργός κ. Ανδρέας Λοβέρδος, η Επίτιμη Πρόξενος του Εκουαδόρ κ. Σουζάνα Βάσκες, ο διευθυντής της Διεύθυνσης ΗΠΑ και Λατινικής Αμερικής του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Λουκάς Καρατσώλης και πολλοί άλλοι.