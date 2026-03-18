«Είμαστε σε πόλεμο, είμαστε σε μία μεγάλη παγκόσμια κρίση», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην εκπομπή «15 Λεπτά» των «ΝΕΩΝ» με τον Γιώργο Παπαχρήστο. Μεταξύ άλλων, είπε ότι η παγκόσμια κρίση και η αβεβαιότητα επηρεάζουν άμεσα τις τιμές των καυσίμων, επισημαίνοντας πως μόνο η πτώση της διεθνούς τιμής πετρελαίου μπορεί να ρίξει την τιμή της βενζίνης.

Αναφερόμενος στην παγκόσμια οικονομική συγκυρία, χαρακτήρισε τη σημερινή κρίση πιο επικίνδυνη από τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. «Θέλω να προειδοποιήσω τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, μπορεί να αποβεί μία κρίση η οποία θα αλλάξει πάρα πολλά standards. Αυτή η τρομερή αβεβαιότητα που επικρατεί παγκοσμίως στις διεθνείς αγορές θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και κυρίως πληθωρισμό, ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Ο λόγος είναι ότι στη Μέση Ανατολή παράγεται ένα σημαντικό τμήμα ενεργειακών προϊόντων, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το 20% είναι. Υπάρχουν τα Στενά (του Ορμούζ) από τα οποία περνούν τα προϊόντα, από και προς την Ευρώπη και αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Επομένως, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.»

Ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε ότι η κυβέρνηση επέβαλε πλαφόν στο κέρδος για να περιορίσει φαινόμενα αισχροκέρδειας, τόσο στα καύσιμα όσο και στα βασικά είδη διαβίωσης.

Απαντώντας σε ερώτηση του κ. Παπαχρήστου για το αν το πλαφόν μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των τιμών, σημείωσε «Βεβαίως, μπορεί να επιφέρει μειώσεις, αλλά αυτό έχει ως προϋπόθεση να μειωθούν και τα κόστη. Καταρχήν σε ότι αφορά τη βενζίνη, για να πέσει η τιμή θα πρέπει να πέσει διεθνής τιμή του πετρελαίου.», σημείωσε.

«Αν δε συμβεί αυτό, δεν πρόκειται να πέσει σε καμία περίπτωση η τιμή. Θα τη βλέπατε να πουλιέται σε αστρονομικές τιμές, όπως έγινε τις πρώτες δύο, τρεις ημέρες, που χωρίς να συμβεί κάτι ιδιαίτερο υπήρξαν βενζινάδικα τα οποία πούλησαν σε πολύ μεγάλες τιμές.», συνέχισε.

Όπως ανέφερε, πριν από την επιβολή του πλαφόν, κάθε πρατηριούχος είχε τη δυνατότητα να καθορίζει την τιμή πώλησης. «Αν είχατε εσείς ένα βενζινάδικο και θέλατε να πουλήσετε τη βενζίνη δυόμιση ευρώ, δε θα σας έλεγε κανείς τίποτα».

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν πρόκειται για εκτεταμένο φαινόμενο, καθώς «δεν το έκαναν πολλοί». Ωστόσο, οι περιπτώσεις που εντοπίστηκαν λειτούργησαν ως προειδοποιητικό σήμα πως ορισμένοι επιχειρηματίες ενδέχεται να προχωρούσαν σε «ράλι αισχροκέρδειας», κάτι που η κυβέρνηση δεν προτίθεται να επιτρέψει.

Τέλος, αναφερόμενος στα διυλιστήρια, τόνισε ότι η κατάσταση είναι πιο σύνθετη. Πιο συγκεκριμένα, είπε εξήγησε πως εταιρείες όπως η Motor Oil και τα Ελληνικά Πετρέλαια είχαν προχωρήσει σε μεγάλες παραγγελίες καυσίμων όταν το Brent βρισκόταν στα 62 δολάρια το βαρέλι, επενδύοντας περίπου δυόμισι δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, με την τιμή να αγγίζει τα 100 δολάρια, το αντίστοιχο κόστος θα έφτανε τα πέντε δισεκατομμύρια. «Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος για να κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να έχει αυτά τα χρήματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογράμμισε ότι έχουν επιβληθεί δύο φορές έκτακτες φορολογίες εκατοντάδων εκατομμυρίων στις ενεργειακές εταιρείες. «Το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι αν θα αγγίξει κάποιο συμφέρον, αλλά αν θα βοηθήσει τον πολίτη να έχει καλύτερη ζωή», τόνισε.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι το πλαφόν στις τιμές είχε επιβληθεί και την περίοδο του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας και πως έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία «εισπράττονται κανονικότατα». Μάλιστα, πεντέμισι εκατομμύρια από αυτά αφορούσαν μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Η νέα ανεξάρτητη αρχή και οι έλεγχοι στην αγορά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νέα ανεξάρτητη αρχή που έχει δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, με επικεφαλής την κυρία Τσαγκάρη. «Είναι μια πολύ αξιόλογη γυναίκα με μεγάλη εμπειρία στην αγορά», είπε, προσθέτοντας ότι η αρχή έχει πλέον την πλήρη ευθύνη των ελέγχων και επιβάλλει αυστηρά πρόστιμα όπου εντοπίζονται παραβάσεις.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη νομοθετηθεί η δυνατότητα αναγραφής της πρώτης τιμής παραγωγής σε νωπά προϊόντα, κάτι που θα εφαρμοστεί μόλις το εισηγηθεί ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε κ. Θεοδωρικάκος αποκάλυψε «Σε νόμο που θα κατατεθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας στο Κοινοβούλιο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ανάμεσα σε άλλες διατάξεις για την αδειοδότηση βιομηχανιών και τη στήριξη των λαϊκών αγορών, περιλαμβάνεται μέτρο που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να δηλώνουν όταν μειώνουν την ποσότητα ενός προϊόντος σε τυποποιημένη συσκευασία, για να κάνει μια έμμεση αύξηση της τιμής, αυτός οφείλει να το δηλώνει επάνω. Σε διαφορετική περίπτωση θα τρώει πολύ μεγάλα πρόστιμα.» «Δηλαδή θα γράφει επάνω ότι εδώ υπάρχει μείωση της ποσότητας κατά τόσο. Αν το είχες σε μία συσκευασία η οποία έκανε ένα ευρώ και ξαφνικά μειώνεις την ποσότητα που έχεις μέσα στη συσκευασία και συνεχίζεις και το πουλάς ένα ευρώ, εμμέσως κάνεις μία αύξηση της τιμής. Είσαι υποχρεωμένος αυτό να υπάρχει ειδική σήμανση πάνω στο προϊόν για να το προσέχει ο πολίτης και να παίρνει τις αποφάσεις του γνωρίζοντας τι έχεις κάνει.», εξήγησε.

Αισχροκέρδεια και ευρωπαϊκό πλαίσιο

Για το φαινόμενο της αισχροκέρδειας, ο Υπουργός εξήγησε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα που διαφέρει από προϊόν σε προϊόν και διέπεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. «Όταν ένα προϊόν περνά από πολλούς ενδιάμεσους, επιβαρύνεται αναλόγως», είπε, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση τέτοιων πρακτικών απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή δράση.

Όσον αφορά τα καρτέλ, ξεκαθάρισε ότι αρμόδια είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού και πως ο Υπουργός δεν μπορεί να χαρακτηρίσει μια αγορά ως καρτέλ χωρίς την επίσημη γνωμάτευσή της. «Το αν μία αγορά είναι καρτέλ ή όχι, το αξιολογεί επίσημα από τον νόμο η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία κάνει και οφείλει να κάνει τη δουλειά της με αυστηρό τρόπο», σχολίασε.

Τέλος, στην ερώτηση ο Υπουργός τόνισε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης «κυνηγά» μία προς μία τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είχαν ενταχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους, εισέπραξαν επιδοτήσεις αλλά δεν ολοκλήρωσαν τις επενδύσεις τους. «Τους κυνηγάμε έναν προς έναν και έχω δεσμευτεί απέναντι στους ανθρώπους μας βλέπουν και σε όλο τον ελληνικό λαό, θα τους πάρουμε πίσω και το τελευταίο ευρώ.» σημείωσε. Και συνέχισε: «Έχουμε πάρει πίσω 108 εκατομμύρια ευρώ και κυνηγάμε ακόμη 200 με 250 εκατομμύρια», ενώ διευκρίνισε ότι πρόκειται για 1.400 περιπτώσεις από το 2004 έως το 2020.

«Δεν πρόκειται να χαρίσουμε ούτε ένα ευρώ του Έλληνα φορολογουμένου που να πάει σε τσέπες επιτήδειων», κατέληξε.