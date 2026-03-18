Μεγαλεπήβολο είναι το νέο στρατηγικό πλάνο της Renault, η οποία θέλει να έχει έως το 2030 12 νέα μοντέλα, με φουλ εξηλεκτρισμό και εξέλιξη της τεχνολογίας full hybrid E-Tech και μετά το 2030 σε Ευρώπη και διεθνείς αγορές. Συνολικά, η γαλλική φίρμα θα προσφέρει 26 νέα μοντέλα μέσα στην επόμενη τετραετία, η Renault θέτει ως στόχο πωλήσεις άνω των 2 εκατομμυρίων οχημάτων το 2030.

Επίσης, το νέο της πλάνο προβλέπει πωλήσεις άνω των 2 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως, εκ των οποίων το 50% εκτός Ευρώπης.

Η τεχνολογία full hybrid E-Tech παραμένει θεμελιώδης πυλώνας της ευρωπαϊκής γκάμας και θα συνεχίσει να εξελίσσεται και μετά το 2030. Αναγνωρισμένη για την αποδοτικότητά της σε κατανάλωση και εκπομπές CO₂, αποτελεί για πολλούς πελάτες το φυσικό μεταβατικό στάδιο προς την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα.

Η νέα γενιά μοντέλων στις κατηγορίες C και D θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα RGEV medium 2.0, με αρχιτεκτονική 800V και αυτονομία έως 750 km (WLTP), ενώ στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, η Renault επιταχύνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση με το Trafic Van E-Tech electric, το πρώτο Software Defined Vehicle (SDV) της μάρκας με τεχνολογία 800V και αυτονομία έως 450 km.

Το μεγάλο νέο της είναι ότι θα παρουσίασει ένα SUV κάτω των 4 μέτρων. θα ονομάζεται Bridger Concept που εκφράζει τη διεθνή δυναμική της Renault. Το SUV φιλοδοξεί να θέσει νέα πρότυπα στην αστική μετακίνηση. Θα προσφέρει έξυπνο σχεδιαστικό χώρο για τους επιβάτες και σύμφωνα με τη φίρμα το μοντέλο παραγωγής αναμένεται πριν το τέλος του 2027, αρχικά στην Ινδία, και θα διατίθεται σε εκδόσεις θερμικές, υβριδικές ή ηλεκτρικές, ανάλογα με την αγορά.