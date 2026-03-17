Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Ζαΐχ Μπολσονάρου, σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε σήμερα. Ο βραζιλιάνος πρώην πρόεδρος νοσηλεύεται από την Παρασκευή σε ιδιωτική κλινική της Μπραζίλια, όπου εισήχθη με βρογχοπνευμονία. Παρά τη σταθερή πορεία ανάρρωσης, οι γιατροί δεν έχουν ακόμη προγραμματίσει το εξιτήριό του.

Ο 70χρονος Μπολσονάρου αρρώστησε ενώ βρισκόταν στη φυλακή, όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο και στις 13 Μαρτίου διακομίστηκε στην ιδιωτική κλινική DF Star με υψηλό πυρετό και ρίγη. Οι γιατροί διέγνωσαν βακτηριακή πνευμονία και ο πρώην πρόεδρος εισήχθη αρχικά σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Όπως ανακοίνωσε χθες μέσω Instagram η Μισέλ Μπολσονάρου, ο σύζυγός της μεταφέρθηκε πλέον σε μονάδα αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ), καθώς οι δείκτες φλεγμονής παρουσιάζουν σαφή βελτίωση. Η ανάρτησή της συνοδευόταν από μήνυμα ευγνωμοσύνης προς το ιατρικό προσωπικό και τους υποστηρικτές του.

Η λοίμωξη του αναπνευστικού αποδίδεται σε εισρόφηση, πρόβλημα που ο Ζαΐχ Μπολσονάρου έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Το ζήτημα συνδέεται με τις συνέπειες του σοβαρού τραυματισμού του το 2018, όταν είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας στην πολιτεία Μίνας Ζεράις.

Παράλληλα, οι δικηγόροι του κατέθεσαν νέο αίτημα ζητώντας να του επιτραπεί να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό για ανθρωπιστικούς λόγους. Παρόμοια αιτήματα έχουν απορριφθεί στο παρελθόν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, ωστόσο η υπεράσπιση επιμένει επικαλούμενη την επιβαρυμένη υγεία του πελάτη της.