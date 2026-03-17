Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford αναμένεται να αποχωρήσει από την Ερυθρά Θάλασσα προκειμένου να μεταβεί στη βάση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην Κρήτη για επισκευές, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με το USNI News, του Ναυτικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ, η φωτιά χρειάστηκε αρκετές ώρες για να τεθεί υπό έλεγχο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο πλοίο.

Διαβάστε ακόμα: Πόλεμος στο Ιράν: Μυστήριο με τα «τεχνικά προβλήματα» στα αεροπλανοφόρα Gerald Ford και Abraham Lincoln

Όπως επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ στο ίδιο μέσο, το Ford θα καταπλεύσει στη Ναυτική Βάση Υποστήριξης του Κόλπου Σούδας για εργασίες που αναμένεται να διαρκέσουν πάνω από μία εβδομάδα. Οι επισκευές θα επικεντρωθούν στην αποκατάσταση των χώρων που επλήγησαν από τη φωτιά και τον καπνό.

Η πυρκαγιά, που σημειώθηκε στις 12 Μαρτίου στο πλυντήριο της πρύμνης, προκάλεσε εκτεταμένη επιχείρηση αντιμετώπισης. Οι ναύτες μετακινήθηκαν σε διαφορετικά σημεία του πλοίου, ενώ η λειτουργία του αεροπλανοφόρου διακόπηκε προσωρινά, όπως ανέφερε πηγή του Ναυτικού Ινστιτούτου.

Διαβάστε ακόμα: New York Times: Στις φλόγες για 30 ώρες το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford – Οι ναύτες κοιμούνται σε δάπεδα και τραπέζια

Ένας ναύτης τραυματίστηκε κατά την επιχείρηση περιορισμού της φωτιάς και μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη, ενώ δύο ακόμη έλαβαν φροντίδα για ελαφρούς τραυματισμούς.

Περισσότεροι από 200 ναύτες παρουσίασαν συμπτώματα εισπνοής καπνού, ωστόσο επέστρεψαν στα καθήκοντά τους μετά τη φροντίδα που έλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες του USNI News.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στο USS Gerald R. Ford

«Το πλήρωμα του πλοίου επιθεωρεί και ανακαινίζει τους χώρους που έχουν πληγεί, ενώ διερευνάται η αιτία της πυρκαγιάς», δήλωσε εκπρόσωπος του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο USNI News. «Το πλοίο συνεχίζει να επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα, εκτελώντας αποστολές του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ προς υποστήριξη της Επιχείρησης Epic Fury».

Διαβάστε ακόμα: Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford – Τραυματίστηκαν δύο ναύτες

Η ζημιά από τον καπνό επεκτάθηκε στις κουκέτες, γεγονός που ανάγκασε το Πολεμικό Ναυτικό να αφαιρέσει 1.000 στρώματα από το υπό κατασκευή USS John F. Kennedy στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, προκειμένου να τα στείλει στο Ford. Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν περίπου 2.000 φόρμες και άλλα είδη ένδυσης για το πλήρωμα, καθώς οι περισσότερες υπηρεσίες πλυντηρίου του πλοίου παραμένουν εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με πηγή του USNI News.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για το εύρος των ζημιών έκαναν λόγο για ανάγκη εκτεταμένων επισκευών, σχεδόν επιπέδου ανακατασκευής. Όπως ανέφερε η εφημερίδα New York Times, οι επιχειρήσεις περιορισμού της ζημιάς διήρκεσαν περισσότερο από μία ημέρα, αν και –όπως διευκρίνισε πηγή του Ναυτικού Ινστιτούτου– δεν επρόκειτο για συνεχή πυρκαγιά διάρκειας 30 ωρών, όπως είχε αρχικά αναφερθεί.