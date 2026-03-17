Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Κεντ, παραιτήθηκε λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.
«Δεν μπορώ, με καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξω τον εν εξελίξει πόλεμο στο Ιράν», έγραψε ο Κεντ σε επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ που δημοσιεύτηκε στο X.
«Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω της πίεσης από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του».
After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.
I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr
— Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026
