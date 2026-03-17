Ένα βιβλίο το οποίο θα φωτίσει την πορεία της γράφει η Κατερίνα Στανίση. Σε αυτό αναμένεται να υπάρχουν αναφορές και στις σχέσεις της με την ίδια τη λαϊκή ερμηνεύτρια να λέει ότι πρώην σύντροφοί της είναι πολύ πιθανό να νιώσουν ντροπή για όσα θα αφηγείται.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» είπε «προδόθηκα από αγάπη. Θα τα γράψω όλα στο βιβλίο μου. Αν είναι να μη τα γράψω, καλύτερα να μην το γράψω καθόλου. Δεν ξέρω αν θα πονέσουν κάποιοι σύντροφοί μου, αλλά μπορεί να ντροπιαστούν».

Η Κατερίνα Στανίση μίλησε και για το διαζύγιό της, λέγοντας πως πολλές γυναίκες έχουν βιώσει δύσκολους χωρισμούς. «Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν δύσκολα διαζύγια, όπως αυτό που αντιμετώπισα εγώ. Αν δεν πάρεις από μόνος σου τη ζωή στα χέρια σου, μην περιμένεις. Φοβήθηκα, γιατί μπορεί να δείχνω δυναμική, αλλά είμαι γυναίκα. Βεβαίως, και θέλουμε να αγαπηθούμε, αλλά πιο πολλή χαρά παίρνει ένας άνθρωπος όταν αγαπά αυτός», σημείωσε.

Ακόμα ανέφερε ότι έχει βιώσει ανταγωνισμό τόσο από γυναίκες όσο και από άντρες. «Δεν ήταν μόνο οι γυναίκες ανταγωνιστικές μαζί μου, ήταν και κάποιοι άντρες», μοιράστηκε.