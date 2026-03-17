Την ώρα που ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες άλλος ένας σταρ του Χόλιγουντ, ο Κίλιαν Μέρφι, ο οποίος έχει ξεκινήσει επίσης γυρίσματα.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αυτή τη στιγμή ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός για την εξαιρετική ερμηνεία του ως Ρόμπερτ Οπενχάιμερ στην ταινία «Oppenheimer» και εκ των πρωταγωνιστών της διάσημης σειράς «Peaky Blinders», πραγματοποιεί γυρίσματα στον υπόγειο χώρο του καπνεργοστασίου επί της οδού Λένορμαν, το οποίος διαμορφώθηκε έτσι ώστε να φαίνεται μια ρεαλιστική φυλακή.

Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα αναμένεται να ταξιδέψουν και οι συμπρωταγωνιστές του στην δραματική ταινία δράσης του επίσης βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Ντάμιεν Σαζέλ, Ντάνιελ Κρεγκ και Μισέλ Γουίλιαμς. Η παραγωγή ετοιμάζει ήδη τα υπόλοιπα γυρίσματα, που θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές της Αθήνας και την Κέρκυρα.