Ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι, αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη, με την κινηματογραφική μεταφορά της επιτυχημένης σειράς Peaky Blinders.

Το Netflix παρουσίασε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man», η οποία θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 6 Μαρτίου 2026. Η παγκόσμια κυκλοφορία της στην πλατφόρμα έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαρτίου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τομ Χάρπερ, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του δημιουργού της σειράς, Στίβεν Νάιτ. Στο πλευρό του Μέρφι πρωταγωνιστούν οι Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Τιμ Ροθ, Σόφι Ράντλ και Μπάρι Κίογκαν.

Από το αρχικό καστ της σειράς επιστρέφουν οι Νεντ Κένεχι, Πάκι Λι και Ίαν Πεκ, διατηρώντας τη σύνδεση με το τηλεοπτικό σύμπαν που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές.

Η σειρά Peaky Blinders εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο. Το γκανγκστερικό δράμα ξεκίνησε στο BBC Two το 2013, πέρασε στο Netflix έναν χρόνο αργότερα και απέσπασε το βραβείο BAFTA Καλύτερης Δραματικής Σειράς για την τέταρτη σεζόν του. Το 2019 μεταφέρθηκε στο BBC One για τις δύο τελευταίες σεζόν, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο που άφησε έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη τηλεόραση.