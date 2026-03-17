Το νέο Volkswagen ID. Cross κάνει την πρώτη του εμφάνιση στους δρόμους του Άμστερνταμ. Το νέο compact SUV της οικογένειας ID. αναμένεται να λανσαριστεί στην ευρωπαϊκή αγορά από το φθινόπωρο του 2026, με τιμή εκκίνησης περίπου 28.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα πενταθέσιο μοντέλο που απευθύνεται σε όσους αναζητούν ηλεκτρική κινητικότητα σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για την καθημερινότητα και ταυτόχρονα προσιτή. Αυτή την περίοδο το ID. Cross κυκλοφορεί στους δρόμους της ολλανδικής πρωτεύουσας με εντυπωσιακό καμουφλάζ, αποκαλύπτοντας όμως τις βασικές αναλογίες και τον χαρακτήρα του.

Η εξωτερική σχεδίαση ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive της Volkswagen. Το ID. Cross θα διατίθεται με τρεις επιλογές ισχύος – 85 kW, 99 kW και 155 kW – σε συνδυασμό με δύο μεγέθη μπαταρίας 37 kWh και 52 kWh (καθαρή χωρητικότητα). Το μοντέλο υποστηρίζει επίσης ταχεία φόρτιση DC έως 90 kW, ενώ με τη μεγαλύτερη μπαταρία η ισχύς φόρτισης μπορεί να φτάσει έως 105 kW, ενισχύοντας την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.