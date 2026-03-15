Ο διάδοχος του ID.3 βρίσκεται στα αρχικά του βήματα με νέο όνομα και θα γιορτάσει την παγκόσμια πρεμιέρα του ως ID.3 Neo στα μέσα Απριλίου.
Χάρη στην τελευταία γενιά λογισμικού, το ηλεκτρικό συμπαγές μοντέλο διαθέτει μια σειρά από νέες λειτουργίες. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την βελτιωμένη υποβοήθηση ταξιδιού με ανίχνευση φαναριού και την οδήγηση με ένα πεντάλ, όπου το όχημα ανακτά ενέργεια μέχρι να ακινητοποιηθεί.
Τα ID.4 , ID.5 και ID.7 είναι διαθέσιμα προς παραγγελία ως τα πρώτα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με αυτό το λογισμικό, τις προαναφερθείσες λειτουργίες και το νέο σύστημα ψυχαγωγίας Innovision.
Επιπλέον, όλα τα νέα μοντέλα ID. έχουν πλέον την επιλογή τροφοδοσίας σε εξωτερικές συσκευές – από ηλεκτρικές σχάρες μέχρι ηλεκτρικά ποδήλατα – με ισχύ έως 3,6 kW απευθείας από την μπαταρία υψηλής τάσης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Vehicle-to-Load.
Ο Kai Grünitz, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen και υπεύθυνος για την Τεχνική Ανάπτυξη, δηλώνει: «Η νέα γενιά λογισμικού προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση και ακόμη καλύτερη εμπειρία πελάτη στα μοντέλα ID. Τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της Volkswagen στις κατηγορίες μικρών και συμπαγών οχημάτων – ID. Polo , ID. Polo GTI , ID. Cross – θα κυκλοφορήσουν σύντομα στην αγορά με αυτές τις νέες καινοτομίες, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινή ζωή και στις δραστηριότητες αναψυχής».
Το λογισμικό και το υλικό έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν νέες ή μελλοντικές κανονιστικές προϋποθέσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών Euro 7, του καλιφορνέζικου προτύπου ZEV3 (όχημα μηδενικών εκπομπών) και της οδηγίας της ΕΕ GSR2 (Γενικός Κανονισμός Ασφάλειας 2), η οποία αποσκοπεί στην περαιτέρω αύξηση της ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας.
Υπάρχουν επίσης νέες εξελίξεις στους τομείς του κινητήρα και της μπαταρίας
Τα μοντέλα Pure entry level είναι εξοπλισμένα με το APP 350, ένα νέο σύστημα κίνησης 140 kW (190 PS) που προσφέρει αυξημένη ροπή και μειώνει την κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με τους προηγούμενους κινητήρες APP 310.