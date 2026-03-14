Την απόφαση να αναβάλλει το προγραμματισμένο για το τέλος του μήνα ταξίδι του στην Αυστραλία πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγς, θα επαναπρογραμματιστεί η επίσκεψη σε μεταγενέστερο χρόνο «όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν».

Ο πρωθυπουργός επρόκειτο να μεταβεί σε Σίδνεϊ και Μελβουρνη με αφορμή την 25η Μαρτίου.

Συνεργάτες του έλεγαν ότι οι τελευταίες εξελίξεις και η αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή «καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την πραγματοποίηση ενός τόσο μακρινού ταξιδιού αυτή τη χρονική περίοδο».

Την ίδια στιγμή βεβαίως πυκνές είναι οι εξελίξεις και στο εσωτερικό – μεταξύ άλλων πυροδοτείται νέος κύκλος σύγκρουσης για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να ζητάει άμεσο προγραμματισμό συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

Αυτό αναμενόταν στις αρχές του επόμενου μήνα, εκτός αν επιλέγει τελικά επίσπευση της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης.