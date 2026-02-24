Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει αύριο, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αναβάθμισης και επέκτασης των εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια, θα επισκεφτεί περιοχές που επλήγησαν από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και έπειτα θα επισκεφθεί το εργοτάξιο στη Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης, όπου ανεγείρεται νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, λαμβάνοντας μέρος σε συζήτηση με πολίτες.