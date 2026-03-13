  • ΗΠΑ: Στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μ. Ανατολή
  • Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν την επόμενη εβδομάδα – Ο Πούτιν ίσως βοηθάει το Ιράν
  • FT: Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
  • Η Παρασκευή θα είναι η μέρα που θα φέρει τις περισσότερες αμερικανικές επιθέσεις μέχρι σήμερα κατά ιρανικών στόχων, δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.
  • O Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ σε δηλώσεις του είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι «τραυματισμένος» και «πιθανώς παραμορφωμένος».
  • Η CENTCOM των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι και τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 που κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά.
  • Δεν επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση για παραλαβή του ιρανικού ουρανίου, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να γίνει είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι πιστεύει πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός αλλά τραυματισμένος.
  • Ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ καταστρέφουν το ιρανικό καθεστώς στρατιωτικά και οικονομικά, προαναγγέλλοντας μεγάλο χτύπημα.
  • Τουρκία: Τρίτος ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε με στόχο τη βάση Ιντσιρλίκ
  • Αεροπορική επίθεση σημειώθηκε στη συνοικία Τζαβαντιέχ κοντά στην Τεχεράνη, προκαλώντας τραυματισμούς, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Nournews.
  • Σειρά ισχυρών εκρήξεων σε σύντομα διαστήματα συγκλόνισε σήμερα (13/3) την Τεχεράνη
  • Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την αναχαίτιση και καταστροφή συνολικά 28 drones στον εναέριο χώρο της.
  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε εκτεταμένο κύμα πληγμάτων στην Τεχεράνη κατά υποδομών του ιρανικού καθεστώτος.
  • Τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο επιτράπηκε να περάσει από το Στενό του Ορμούζ μετά από άδεια των ιρανικών αρχών, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών.
  • Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το κέντρο του Ντουμπάι, προκαλώντας αναστάτωση και πυκνούς καπνούς που έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση
  • Ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε 2 άτομα στη νοτιοανατολική Λίβανο

