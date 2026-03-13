Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότσφελντ παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του νησιού, αφού το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα Siumut του οποίου είναι μέλος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον κυβερνητικό συνασπισμό. «Αφού το κόμμα μου εγκατέλειψε τον (κυβερνητικό) συνασπισμό, οφείλω και εγώ να αποχωρήσω από τα καθήκοντά μου» είπε η Μότσφελντ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό […]