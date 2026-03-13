- ΗΠΑ: Στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μ. Ανατολή
- Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν την επόμενη εβδομάδα – Ο Πούτιν ίσως βοηθάει το Ιράν
- FT: Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
- Η Παρασκευή θα είναι η μέρα που θα φέρει τις περισσότερες αμερικανικές επιθέσεις μέχρι σήμερα κατά ιρανικών στόχων, δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.
- O Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ σε δηλώσεις του είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι «τραυματισμένος» και «πιθανώς παραμορφωμένος».
- Η CENTCOM των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι και τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 που κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά.
- Δεν επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση για παραλαβή του ιρανικού ουρανίου, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να γίνει είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News.
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι πιστεύει πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός αλλά τραυματισμένος.
- Ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ καταστρέφουν το ιρανικό καθεστώς στρατιωτικά και οικονομικά, προαναγγέλλοντας μεγάλο χτύπημα.
- Τουρκία: Τρίτος ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε με στόχο τη βάση Ιντσιρλίκ
- Αεροπορική επίθεση σημειώθηκε στη συνοικία Τζαβαντιέχ κοντά στην Τεχεράνη, προκαλώντας τραυματισμούς, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Nournews.
- Σειρά ισχυρών εκρήξεων σε σύντομα διαστήματα συγκλόνισε σήμερα (13/3) την Τεχεράνη
- Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την αναχαίτιση και καταστροφή συνολικά 28 drones στον εναέριο χώρο της.
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε εκτεταμένο κύμα πληγμάτων στην Τεχεράνη κατά υποδομών του ιρανικού καθεστώτος.
- Τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο επιτράπηκε να περάσει από το Στενό του Ορμούζ μετά από άδεια των ιρανικών αρχών, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών.
- Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το κέντρο του Ντουμπάι, προκαλώντας αναστάτωση και πυκνούς καπνούς που έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση
- Ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε 2 άτομα στη νοτιοανατολική Λίβανο
Γροιλανδία: Παραιτήθηκε η ΥΠΕΞ αφού το κόμμα της αποχώρησε από τον κυβερνητικό συνασπισμό
Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότσφελντ παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του νησιού, αφού το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα Siumut του οποίου είναι μέλος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον κυβερνητικό συνασπισμό. «Αφού το κόμμα μου εγκατέλειψε τον (κυβερνητικό) συνασπισμό, οφείλω και εγώ να αποχωρήσω από τα καθήκοντά μου» είπε η Μότσφελντ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό […]
Συμμορία κάνει γυαλιά-καρφιά κοσμηματοπωλείο και φεύγει με κλοπιμαία 1,4 εκατ. ευρώ: Απίστευτο βίντεο
Συμμορία ληστών προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια, αρπάζοντας μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό κοσμήματα αξίας άνω του 1,4 εκατομμυρίου ευρώ. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ληστεία σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025 στο κοσμηματοπωλείο Kumar, στο Φρίμοντ. Το βίντεο αποκαλύπτει […]
Το αμερικανικό αεροσκάφος που κατέπεσε στο Ιράκ δεν είχε αλεξίπτωτα ή καθίσματα εκτίναξης
Ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού συνετρίβη την Πέμπτη στo δυτικό Ιρακ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και τα έξι μέλη του πληρώματος, δεν διέθετε συστήματα εκτίναξης ή αλεξίπτωτα για εγκατάλειψη εν πτήσει. Το KC-135 Stratotanker είναι ένα αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για τον ανεφοδιασμό άλλων αμερικανικών αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όπως τα μεταγωγικά […]
Πεντάγωνο και Λευκός Οίκος καταφέρονται κατά του CNN, έπειτα από άρθρο σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν
Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος, που επικρίνουν σε γενικές γραμμές, την κάλυψη από τα ΜΜΕ του πολέμου στο Ιράν, καταφέρθηκαν σήμερα ειδικότερα κατά του CNN, μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου που διατυπώνει αμφιβολίες για την προετοιμασία της στρατιωτικής επιχείρησης. O επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ αφιέρωσε ένα μέρος της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα […]
Οι ΗΠΑ επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και άλλους αξιωματούχους του Ιράν
Προσφορά αμοιβής για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στα υπόλοιπα διοικητικά στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του Ιράν προσφέρουν οι ΗΠΑ, με τον αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Μάλιστα, η αρμόδια υπηρεσία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για την προσφορά αμοιβών σε πληροφοριοδότες δημοσίευεσε σχετική εικόνα στα social media. Got information on these Iranian […]