Ο Χάρης Δούκας τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη απόφαση και τονίζοντας την ανάγκη ενότητας ενόψει των επερχόμενων πολιτικών εξελίξεων.

Ο Χάρης Δούκας σημειώνει πως «με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ». Υπογραμμίζει ότι, ενώ το κόμμα επιλέγει ως αναγκαία τη διεύρυνση και την υπέρβαση παλαιών πληγών, διαγράφεται ένα στέλεχος που έχει στηρίξει σημαντικά την παράταξη, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, ειδικά σε φάση προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει συμφωνία ή διαφωνία με αυτές.

Καταλήγοντας, τονίζει πως η πορεία προς τις καθοριστικές βουλευτικές εκλογές δεν μπορεί να βασιστεί σε αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου, αλλά απαιτεί ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικό διάλογο. Μόνο έτσι, όπως αναφέρει, μπορεί να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία, με στόχο την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.