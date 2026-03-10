Ο Χάρης Δούκας τοποθετήθηκε για τις δηλώσεις του Κώστα Μπακογιάννη σχετικά με τη Διπλή Ανάπλαση στον Βοτανικό, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού να εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το εξής, ότι το έργο της Διπλής Ανάπλασης δεν είναι ούτε δικό μου, ούτε του κυρίου Μπακογιάννη, ούτε κανενός. Είναι μία ιστορία που αφορά την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Έχει μεγάλη αξία να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν το κάνει ο κύριος Μπακογιάννης, ενώ ξεκίνησε και υπέγραψε. Ο ίδιος ξεκίνησε το έργο της Διπλής Ανάπλασης. Ξαφνικά, επειδή οι Δημότες της Αθήνας έκαναν μία επιλογή, άρχισε να κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει μια άλλη εικόνα, αλλά δημιουργεί έτσι πρόβλημα στο έργο της Διπλής Ανάπλασης. Χτες μας έλεγε για τα λεγόμενα συνοδάτα έργα, που είναι οι δρόμοι, τα αντιπλημμυρικά έργα και το πράσινο. Ο ίδιος έπρεπε να γνωρίζει ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Υπάρχουν απίστευτες απαλλοτριώσεις που γίνονται στο σημείο, σε ιδιώτες», επεσήμανε αρχικά