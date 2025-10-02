Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στην εξέλιξη των έργων για την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και τόνισε ότι το πρότζεκτ προχωράει με μεγάλη ταχύτητα.

Όπως είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων:

«Νομίζω ότι το έργο προχωράει με μεγάλη ταχύτητα. Έχουν ολοκληρωθεί και οι γερανοί, έχουμε λύσει και όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη. Αναμένεται πλέον να μπουν οι πάσσαλοι για να ξεκινήσουν η θεμελίωση με τις σχετικές χωματουργικές εργασίες».

Συμπλήρωσε επίσης:

«Είμαστε συνέχεια από πάνω, μάλιστα γίνονται πια συναντήσεις στο εργοτάξιο. Είναι μεγάλο έργο, έχει και γύρω υποδομές, όπως απαλλοτριώσεις, δρόμους, χωράφια. Πρόκειται για ένα έργο που συνολικά – ιδιωτικά και δημόσια – είναι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για ένα έργο ανάπλασης, που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί η Αθήνα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίε