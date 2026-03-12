Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεσή της εναντίον του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού την Πέμπτη. Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης και πραγματοποιήθηκε «ταυτόχρονα» με τα πυραυλικά πλήγματα που προήλθαν από το Ιράν.

«Χθες το βράδυ, η Χεζμπολάχ συντόνισε μια επίθεση ταυτόχρονα με το Ιράν, εκτοξεύοντας ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πόλεις και κοινότητες σε όλο το Ισραήλ. Οι αριθμοί μιλούν για περίπου 200 ρουκέτες και 20 drones», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.

«Όλα αυτά συνδυάστηκαν με τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν ταυτόχρονα από το Ιράν», πρόσθεσε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας τον συντονισμό των επιθέσεων.

Σύμφωνα με τον Σοσάνι, επρόκειτο για «τη μεγαλύτερη ομοβροντία πυραύλων της Χεζμπολάχ» από την έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι η ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα λειτούργησε αποτελεσματικά, περιορίζοντας τις απώλειες.

«Είχαμε μια καλή αντιαεροπορική άμυνα και ταχεία αντίδραση, γεγονός που μεταφράζεται σε ελάχιστο αριθμό θυμάτων, μόνο δύο ή τρία άμεσα πλήγματα και μερικούς τραυματισμούς αμάχων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ζημιές σε κατοικίες στο βόρειο Ισραήλ

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στο αραβικό χωριό Μπίνε, κοντά στο Ματζν ελ Κρουμ, στο βόρειο Ισραήλ, είδαν πέντε ή έξι σπίτια με σπασμένα τζάμια από έκρηξη. Σε ένα από αυτά, η πρόσοψη είχε υποστεί ζημιές από θραύσματα, ενώ μια τρύπα στη στέγη μαρτυρούσε ότι χτυπήθηκε από ρουκέτα ή συντρίμμια πυραύλου.

Ο ιδιοκτήτης, ο 52χρονος Χαλίλ Χαλίλ, περιέγραψε πως η εννεαμελής οικογένειά του είχε μόλις ολοκληρώσει το ιφτάρ, το γεύμα με το οποίο οι μουσουλμάνοι διακόπτουν τη νηστεία, όταν σήμανε ο συναγερμός και έτρεξαν να καλυφθούν σε ασφαλές δωμάτιο.

«Ήμασταν πολύ τυχεροί, κανείς δεν σκοτώθηκε», δήλωσε προσθέτοντας ότι αρκετοί κάτοικοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Επίσης, τοπικός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ζημιές ενδέχεται να προκλήθηκαν από πτώση αντιαεροπορικού πυραύλου που έχασε τον στόχο του.

Αντίποινα του ισραηλινού στρατού

Νοτιότερα, κοντά στην κοινότητα Κφαρ Γιόνα, στο κεντρικό Ισραήλ, δημοσιογράφοι εντόπισαν κρατήρα στο πάτωμα ενός κατεστραμμένου σπιτιού. «Ακούστηκε ένα μπουμ, όλο το σπίτι έτρεμε, τα τζάμια έσπασαν», είπε ο Εγιάλ Σάνι, δείχνοντας τους μαυρισμένους τοίχους του σπιτιού του.

Ο εκπρόσωπος του στρατού ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε κύμα πληγμάτων εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, με στόχο τον περιορισμό των δυνατοτήτων εκτόξευσης ρουκετών.

Τέλος, σύμφωνα με τον Σοσάνι, η οργάνωση έχει εκτοξεύσει περισσότερα από 1.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ρουκέτες και πυραύλους στο Ισραήλ τις τελευταίες 12 ημέρες.