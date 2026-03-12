Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οκτώ γιατροί έχασαν τη ζωή τους και δέκα ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν ύστερα από επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε ιατρική εγκατάσταση στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η επίθεση σημειώθηκε την Τρίτη, σε περιοχή της περιφέρειας του Ντονέτσκ που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. Δεν διευκρινίζεται η ακριβής τοποθεσία της εγκατάστασης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σχόλιο από την ουκρανική πλευρά σχετικά με το περιστατικό. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.

Όπως υπογράμμισε το ρωσικό υπουργείο, «η εγκατάσταση αυτή δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για στρατιωτικούς σκοπούς, και η σκόπιμη καταστροφή της από το καθεστώς του Κιέβου συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της ανθρώπινης ηθικής».