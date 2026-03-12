Η ιστορία του μικρού Παντς, του ιαπωνικού μακάκου που είχε συγκινήσει χιλιάδες ανθρώπους όταν εμφανίστηκε να κρατά σφιχτά ένα λούτρινο παιχνίδι μετά την εγκατάλειψη από τη μητέρα του, επανέρχεται στο προσκήνιο. Η δημοσιοποίηση νέων βίντεο από τον ζωολογικό κήπο της Ιτσικάβα, κοντά στο Τόκιο, δείχνει το ζώο να απομακρύνεται ή να καταδιώκεται από άλλα μέλη της ομάδας του, προκαλώντας νέο κύμα ανησυχίας στην Ιαπωνία και διεθνώς.

Ο Παντς, ηλικίας επτά μηνών, εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του λίγο μετά τη γέννησή του. Οι φροντιστές του ζωολογικού κήπου τον ανέθρεψαν με ιδιαίτερη φροντίδα, χαρίζοντάς του ένα λούτρινο ουρακοτάγκο ως μέσο παρηγοριάς και εκπαίδευσης, ώστε να μάθει να γαντζώνεται – μια δεξιότητα κρίσιμη για την επιβίωση των νεογέννητων μακάκων. Η εικόνα του μικρού ζώου με το παιχνίδι έγινε γρήγορα viral, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επισκεπτών και διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Ωστόσο, τα πρόσφατα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο έδειξαν σκηνές που φαίνεται να τον κηνυγούν, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για την ευημερία του.

Σε δήλωσή του, ο ζωολογικός κήπος της Ιτσικάβα εξηγεί ότι οι ιαπωνικοί μακάκοι ζουν σε αυστηρά ιεραρχικές κοινωνίες, όπου τα κυρίαρχα ζώα επιδεικνύουν αυτό που περιγράφεται ως «πειθαρχική» συμπεριφορά προς τα κατώτερα μέλη. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τέτοιες αντιδράσεις αποτελούν φυσικό στοιχείο της κοινωνικής δομής του είδους και δεν ταυτίζονται με αυτό που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ως κακοποίηση.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου υπογραμμίζουν ότι ο μικρός μακάκος δεν βρίσκεται διαρκώς υπό πίεση. Όπως αναφέρουν, περνά μεγάλο μέρος της ημέρας ήρεμα, ενώ ολοένα και περισσότερα μέλη της ομάδας τον πλησιάζουν, τον φροντίζουν ή παίζουν μαζί του. Το γεγονός ότι ο Παντς απομακρύνεται πλέον πιο συχνά από το λούτρινο παιχνίδι του θεωρείται ένδειξη σταδιακής κοινωνικής ένταξης.

Παρέμβαση και αντιδράσεις

Ο ζωολογικός κήπος παραδέχεται ότι ορισμένοι μακάκοι υψηλής ιεραρχίας επέδειξαν πιο έντονη επιθετική συμπεριφορά. Για τον λόγο αυτό, τα συγκεκριμένα ζώα απομακρύνθηκαν προσωρινά από την ομάδα στις 8 Μαρτίου, προκειμένου να παρακολουθηθεί η εξέλιξη της κατάστασης.

Η διοίκηση του πάρκου επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ο Παντς έχει δεχθεί επίθεση που να απειλεί άμεσα τη ζωή του. Παράλληλα, απαντώντας σε αιτήματα για απομάκρυνσή του από την ομάδα, τονίζει πως μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να επηρεάσει μόνιμα τη δυνατότητά του να ενταχθεί σε κοινωνική δομή του είδους του, κάτι κρίσιμο για τη μελλοντική του επιβίωση.

Από την πλευρά της, η PETA ασκεί δημόσια κριτική στη μεταχείριση του μικρού μακάκου, επισημαίνοντας ότι η περίπτωσή του αναδεικνύει τα προβλήματα της αιχμαλωσίας και της ζωής των ζώων στους ζωολογικούς κήπους. Η οργάνωση υποστηρίζει πως πίσω από τη viral εικόνα ενός «χαριτωμένου» μωρού ζώου κρύβονται η απομόνωση, η απώλεια και η έλλειψη φυσικού περιβάλλοντος και κοινωνικής ελευθερίας.