Αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο ανέσυραν από τον βυθό της Αλεξάνδρειας τεράστιους λίθους, βάρους έως και 80 τόνων, που συνδέονται με ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, τον Φάρο της Αλεξάνδρειας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε προ μηνών στο ανατολικό λιμάνι της πόλης, όπου οι ερευνητές κατάφεραν να ανασύρουν 22 ογκώδεις λίθους, άμεσα συνδεδεμένους με το θρυλικό μνημείο. Η ανακάλυψη θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην υποβρύχια αρχαιολογία της περιοχής.

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, υπήρξε για αιώνες γνωστός μόνο μέσα από ιστορικές αναφορές και θρύλους. Με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας, οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανακτήσουν τμήματα του οικοδομήματος, ρίχνοντας νέο φως στην αρχιτεκτονική του σύνθεση.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως υπέρθυρα, στηρίγματα θυρών, κατώφλια και μεγάλες πλάκες δαπέδου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια άγνωστη έως σήμερα κατασκευή τύπου πυλώνα, που περιλαμβάνει αιγυπτιακής τεχνοτροπίας είσοδο, υποδεικνύοντας ότι ο φάρος είχε πιο περίπλοκη αρχιτεκτονική μορφή απ’ ό,τι πίστευαν οι ερευνητές, συνδυάζοντας αιγυπτιακές και ελληνικές επιρροές.

Το έργο του διεθνούς προγράμματος Pharos

Επικεφαλής της αποστολής είναι η αρχαιολόγος Isabelle Hairy. Η έρευνα εντάσσεται στο διεθνές πρόγραμμα Pharos, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός «ψηφιακού διδύμου» του Φάρου, δηλαδή μιας λεπτομερούς εικονικής ανακατασκευής του μνημείου.

Οι επιστήμονες θα προχωρήσουν σε λεπτομερή σάρωση και ανάλυση των λίθων για να μελετήσουν τις τεχνικές κατασκευής και να διαμορφώσουν θεωρίες σχετικά με τη μορφή και τη δομή του αρχικού οικοδομήματος.

Ο ιστορικός Φάρος της Αλεξάνδρειας

Τα ερείπια του Φάρου χρονολογούνται στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., όταν κατασκευάστηκε από το πτολεμαϊκό βασίλειο της Αιγύπτου, κατά τη βασιλεία του Πτολεμαίου Β΄ Φιλάδελφου (280–247 π.Χ.). Το ύψος του εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τα 100 μέτρα, καθιστώντας τον ένα από τα ψηλότερα ανθρώπινα κατασκευάσματα της εποχής του.

Το μνημείο καταστράφηκε πλήρως έως τις αρχές του 14ου αιώνα μ.Χ., ύστερα από σειρά σεισμών που ξεκίνησαν γύρω στον 4ο αιώνα μ.Χ., προκαλώντας τη σταδιακή διάβρωση και βύθιση της ακτογραμμής και της γύρω περιοχής.

Για αιώνες τα υπολείμματα του Φάρου είχαν χαθεί. Η ανακάλυψή τους έγινε τυχαία, όταν οι τοπικές αρχές επιχείρησαν να διασώσουν το γειτονικό οχυρό της Ακρόπολης του Καϊτμπάι.

Η υποβρύχια ανασκαφή και τα ευρήματα

Η βυθισμένη αρχαιολογική περιοχή καλύπτει τουλάχιστον 13.000 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει πάνω από 3.000 στοιχεία, σε βάθη από 2,6 έως 8,5 μέτρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται αρχιτεκτονικοί λίθοι, αγάλματα και μεταλλικά εξαρτήματα από χαλκό, σίδηρο και μόλυβδο, που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική κατασκευή.

Οι συστηματικές υποβρύχιες ανασκαφές ξεκίνησαν το 1994 και συνεχίζονται κάθε χρόνο, με τους ερευνητές να δημιουργούν λεπτομερείς χάρτες και βάσεις δεδομένων για τα ευρήματα.

Από τα ερείπια στο ψηφιακό «δίδυμο»

Για σχεδόν 1.600 χρόνια, ο Φάρος άντεξε σεισμούς και φθορά. Το τέλος του ήρθε τον 14ο αιώνα, όταν ο ισχυρός σεισμός του 1303 μ.Χ., συνοδευόμενος από τσουνάμι, τον κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά. Λίγες δεκαετίες αργότερα, ένας νέος σεισμός ολοκλήρωσε την κατάρρευση. Τα οικοδομικά υλικά του μνημείου κατέληξαν στον βυθό, ενώ τον 15ο αιώνα ο σουλτάνος Κάιτμπεϊ αξιοποίησε τα ερείπια για την ανέγερση του φρουρίου που δεσπόζει μέχρι σήμερα στο ίδιο σημείο.

Η εικόνα του Φάρου άλλαξε ριζικά χάρη στη σύγχρονη υποβρύχια αρχαιολογία. Από τη δεκαετία του 1990, έχουν εντοπιστεί στον βυθό της Αλεξάνδρειας τεράστιοι λίθοι, αγάλματα, σφίγγες και αρχιτεκτονικά στοιχεία. Τα τελευταία χρόνια, το Pharos Project, υπό τη διεύθυνση της αρχαιολόγου Isabelle Erie, επιχειρεί κάτι πρωτοποριακό: τη δημιουργία ενός πλήρους ψηφιακού «διδύμου» του μνημείου.

Με τη βοήθεια της φωτογραμμετρίας και της τρισδιάστατης μοντελοποίησης, χιλιάδες θραύσματα καταγράφονται και τοποθετούνται ψηφιακά, επιτρέποντας στους ερευνητές να ανασυνθέσουν τη μορφή του Φάρου χωρίς να αλλοιώσουν τα αυθεντικά υλικά. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι ο Φάρος είχε κατασκευαστεί με προηγμένες τεχνικές σύνδεσης λίθων, γεγονός που εξηγεί τόσο την ταχύτητα ανέγερσής του όσο και τη μακροβιότητά του.

Παράλληλα, η έρευνα δείχνει ότι η στάθμη της θάλασσας στην περιοχή έχει ανέβει σημαντικά από την ελληνιστική εποχή, συμβάλλοντας στη βύθιση μεγάλου μέρους της αρχαίας πόλης. Αν και το έργο απέχει ακόμη από την ολοκλήρωσή του, ένα συμπέρασμα είναι πλέον βέβαιο: Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας δεν ήταν απλώς ένας μύθος που διογκώθηκε με τον χρόνο, αλλά ένα πραγματικό τεχνολογικό και ιδεολογικό επίτευγμα — αντάξιο της φήμης του ως θαύμα του αρχαίου κόσμου.

Ανασύνθεση του αρχαίου θαύματος

Ύστερα από περισσότερα από είκοσι χρόνια μελετών, οι επιστήμονες δηλώνουν ότι πλέον μπορούν να προτείνουν ιστορικές ερμηνείες του χώρου και να ξεκινήσουν μερικές ανακατασκευές των μνημείων που υπήρχαν εκεί.

Το έργο υποστηρίζεται από το Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και το Αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία για την ανάδειξη ενός από τα πιο εμβληματικά μνημεία της αρχαιότητας.