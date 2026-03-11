Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας στη βουλή της Ρώμης, ξεκαθάρισε ότι «η χώρα της δεν παίρνει μέρος και δεν εννοεί να πάρει μέρος στην ισραηλοαμερικανική επιχείρηση» κατά του Ιράν.

Η Μελόνι υπενθύμισε ότι «όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο κοινοβούλιο, παρέχουμε μηχανισμούς αντιαεροπορικής άμυνας στις χώρες του Κόλπου, όπως έχουν ήδη πράξει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία». Όπως τόνισε, η Ιταλία στηρίζει φίλες χώρες και στρατηγικούς εταίρους, ενώ στην περιοχή βρίσκονται «δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί, τους οποίους πρέπει να προστατέψουμε».

Η πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «στην περιοχή του Κόλπου βρίσκονται και περίπου δυο χιλιάδες στρατιώτες μας». Παράλληλα, υπενθύμισε την αποστολή ιταλικής ναυτικής μονάδας στην Κύπρο, «για να στηρίξουμε έναν ευρωπαίο εταίρο, το έδαφος του οποίου επλήγη από το Ιράν». Όπως σημείωσε, πρόκειται για «μια επιβεβλημένη πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά και πρόληψης».

Αναφερόμενη στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η Μελόνι επισήμανε ότι «η ισραηλοαμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν εντάσσεται σε ένα πλαίσιο διεθνούς κρίσης, στο οποίο οι απειλές γίνονται όλο και πιο τρομακτικές και πολλαπλασιάζονται οι μονομερείς ενέργειες». Επεσήμανε επίσης ότι «οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται πέρα από τα όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «πρέπει να γίνει σαφές σε όλους ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας, το καθεστώς των αγιατολάχ να έχει στην διάθεσή του πυρηνικά όπλα και πυραύλους ικανούς να πλήξουν την Ευρώπη».

Τέλος, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης ανέφερε ότι «οι βάσεις που διατίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται από συμφωνίες οι οποίες επικαιροποιήθηκαν από ιταλικές κυβερνήσεις όλων των παρατάξεων». Όπως διευκρίνισε, «σε περίπτωση που μας υποβληθεί αίτημα για χρήση τους, αρμόδια είναι η κυβέρνηση, αλλά επαναλαμβάνω ότι -σε μια τέτοια περίπτωση- θα ζητηθεί από το κοινοβούλιο να λάβει την σχετική απόφαση».