Το Reuters αναφέρει ότι οι κυπριακές αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο που φέρεται να είναι μέλος της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, ο οποίος καταζητείται από τη Γερμανία για προμήθεια όπλων και πυρομαχικών με σκοπό επιθέσεις σε ισραηλινές ή εβραϊκές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση των γερμανικών ομοσπονδιακών εισαγγελικών αρχών.

Ο ύποπτος, λιβανικής καταγωγής και ταυτοποιημένος ως Kamel M., σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων της Γερμανίας, συνελήφθη στις 6 Μαρτίου στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στην Κύπρο, προερχόμενος από τον Λίβανο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο ύποπτος καταζητείται σε σχέση με τη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών. Δεν έγινε γνωστό από πού προέρχονταν οι σφαίρες ούτε ποιος ήταν ο τελικός τους προορισμός.

«Η επιχείρηση αποτελούσε προετοιμασία για φονικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών θεσμών στη Γερμανία και στην Ευρώπη», σημείωσαν οι εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο διαμέρισμα του υπόπτου στο Βερολίνο.

Μετά την έκδοσή του στη Γερμανία, δικαστής θα αποφασίσει σχετικά με την προφυλάκισή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Οι επιθέσεις εναντίον Εβραίων και εβραϊκών στόχων έχουν αυξηθεί παγκοσμίως μετά τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, που ξέσπασε έπειτα από τις επιθέσεις της οργάνωσης το 2023 στο Ισραήλ.