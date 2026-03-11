Στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων στη Λένορμαν βρέθηκε χθες ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης προκειμένου να τελέσει τα εγκαίνια της έκθεσης “Sector 2: Λευκωσία”, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ. Όπως έγινε γνωστό, η έκθεση θα είναι ανοικτή για το ευρύ κοινό από σήμερα έως τις 24 Μαϊου 2026 στον εκθεσιακό χώρο του Δημόσιου Καπνεργοστασίου και θα τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Νικήτας Κακλαμάνης, αφού συνεχάρη τους επιμελητές της Έκθεσης κάνοντας λόγο για τη συγκρότηση ενός εγχειρήματος υψηλής ποιότητας με επιστημονική επάρκεια, ευαισθησία και αφοσίωση, ακολούθως ενημέρωσε πως ο πρέσβης της Κύπρου με τον διπλωματικό σύμβουλο της Βουλής των Ελλήνων καθόρισαν την 20ή Μαρτίου ως την ημερομηνία που ο ίδιος θα επισκεφτεί την Κύπρο.

Ο πρόεδρος της Βουλής προανήγγειλε την επίσκεψή του στη Λευκωσία ως μια χειρονομία υψηλού συμβολισμού. «…Για να αποδέιξουμε ότι εκτός από τις κυβερνήσεις μας, οι λαοί μας που εκπροσωπούνται διά των κοινοβουλίων μας βρίσκονται επίσης σε πλήρη συμπαράσταση και αλληλεγγύη», επεσήμανε ο ίδιος. Νωρίτερα, έκανε μια σύντομη αναφορά και στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με έμφαση στα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο.

«Σε μια περίοδο ιδιαίτερης επαγρύπνησης μετά τις ανησυχητικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επαναλαμβάνω – και διά της πολιτιστικής αυτής συνέργειας – την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στον κυπριακό λαό, όπως την εξέφρασα προ ημερών τηλεφωνικά στην ομόλογό μου, πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Αννίτα Δημητρίου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Όπως ο ίδιος εξήγησε, η Έκθεση επιχειρεί να εξερευνήσει την ιστορία της Πράσινης Γραμμής, της γραμμής που εδώ και εξήντα και πλέον χρόνια, από τις 30 Δεκεμβρίου του 1963, χωρίζει τη μοναδική διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης.

«Ο τίτλος της, “Sector 2” αντλείται από τον διοικητικό σχεδιασμό της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, από τη γεωγραφική κατανομή της Λευκωσίας στους τομείς ελέγχου, σε συνέχεια των δικοινοτικών ταραχών που ξέσπασαν στη νεοϊδρυθείσα Κυπριακή Δημοκρατία το 1960 – μια Πράσινη Γραμμή πάνω στον χάρτη, την οποία χάραξε ο Βρετανός υποστράτηγος Peter Young και που μετέτρεψε μια πόλη με ιστορία αιώνων σε «τομέα επιτήρησης. Είναι από τις φορές που η μουσειογραφική διάρθρωση ταυτίζεται αριστοτεχνικά με τον συμβολικό χώρο: στην έκθεση “Sector 2: Λευκωσία”, μέσα από μια ανθρωποκεντρική αφήγηση, η πόλη δεν παρουσιάζεται απλώς ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως σώμα συλλογικό, που εξακολουθεί να βιώνει το τραύμα του διαχωρισμού και να αναζητεί τη δυνατότητα επανένωσης. Μέσα από φωτογραφικό υλικό, έγγραφα, προφορικές μαρτυρίες, αλλά και σύγχρονες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, ο δαιδαλώδης εκθεσιακός χώρος απεικονίζει τη στενότητα και τα αδιέξοδα των δρόμων της Λευκωσίας και, μαζί μ’ αυτά, τη σταδιακή αποξένωση και τα αδιέξοδα στη ζωή των πολιτών της, στο πέρασμα αυτών των έξι δεκαετιών. Δεν πρόκειται απλώς για μια ιστορική αφήγηση, αλλά για κατάθεση ψυχής. Γιατί η Πράσινη Γραμμή δεν είναι μόνο ένα γεωγραφικό όριο. Είναι μια τομή στον χρόνο. Είναι οι κλειστές πόρτες και τα σφραγισμένα παράθυρα. Είναι οι οικογένειες που χωρίστηκαν, οι περιουσίες που εγκαταλείφθηκαν, οι μνήμες που έμειναν μετέωρες. Είναι, όμως, και η αντοχή, η επιμονή, η αξιοπρέπεια των ανθρώπων που έμαθαν να ζουν με το τραύμα, χωρίς να παραιτούνται από την ελπίδα», σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε το γεγονός ότι η εν λόγω έκθεση δεν εγκλωβίζεται στο παρελθόν αλλά, αντιθέτως, μας καλεί να στοχαστούμε το παρόν και το μέλλον και να αναρωτηθούμε πώς η μνήμη μπορεί να γίνει γέφυρα και όχι τείχος.

«Η έκθεση “Sector 2: Λευκωσία” μας υπενθυμίζει ότι η Ιστορία δεν είναι ουδέτερη· φέρει ανθρώπινα πρόσωπα. Κάθε φωτογραφία, κάθε τεκμήριο, κάθε αφήγηση αντιστοιχεί σε μια ανθρώπινη ζωή, σε μια οικογενειακή ιστορία. Όμως ταυτόχρονα η διατήρηση της μνήμης δεν αντιστρατεύεται τη συμφιλίωση· την προϋποθέτει», σημείωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης ο οποίος, κλείνοντας την ομιλία του, ζήτησε να κρατηθεί ως παρακαταθήκη το μήνυμα ότι «καμία διαχωριστική γραμμή δεν μπορεί να ακυρώσει τη δύναμη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την προσδοκία της ειρήνης».

Σε Αθήνα και Λευκωσία η έκθεση

Παρών στα εγκαίνια της έκθεσης στο Καπνεργοστάσιο ήταν και ο πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης, ο οποίος, μέσα από τον δικό του χαιρετισμό, επιχείρησε να δώσει βάθος στην επιλογή της συγκεκριμένης έκθεσης στο πλαίσιο της προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, εξηγώντας πως σχετίζεται με τις αξίες επί των οποίων οικοδομήθηκε η Ευρώπη.

«Η επιλογή της έκθεσης αυτής δεν είναι τυχαία. Η ιστορία της Λευκωσίας δεν αφορά μόνο την Κύπρο· αφορά την ίδια την Ευρώπη και τις αξίες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε: τη συνύπαρξη, τον διάλογο και την ειρηνική υπέρβαση των διαιρέσεων. Μέσα από τον πολιτισμό επιδιώκουμε να δημιουργούμε χώρους κατανόησης, όπου η μνήμη μετατρέπεται σε κοινή ευθύνη και η ιστορία σε προοπτική. Η έκθεση παρουσιάζεται ταυτόχρονα σε Αθήνα και Λευκωσία. Δύο πόλεις με μακραίωνη ιστορία, δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που συνδέονται με κοινές πολιτιστικές ρίζες, συναντώνται και πάλι, αυτή τη φορά στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων. Η μουσειογραφική αφήγηση της “Sector 2” δεν αποτελεί απλώς μια παρουσίαση ιστορικών τεκμηρίων. Είναι ένας χώρος συνάντησης. Η Λευκωσία, η τελευταία πρωτεύουσα της Ευρώπης που παραμένει ημικατεχόμενη και διαιρεμένη, παρουσιάζεται εδώ όχι μόνο ως γεωγραφικός τόπος αλλά και ως μια ζωντανή ανθρώπινη εμπειρία μνήμης και πόθου. Μέσα από βιωματικές μαρτυρίες, αντικείμενα και σύγχρονες μουσειολογικές προσεγγίσεις, ο επισκέπτης ακολουθεί μια διαδρομή που ξεκινά από την περίοδο της συνύπαρξης των δύο κοινοτήτων, περνά μέσα από τη ρήξη και τη διαίρεση και φτάνει στον αδιάκοπο πόθο για απελευθέρωση και επιστροφή», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο ίδιος, επιπλέον, τόνισε πως η ιστορία της Λευκωσίας μας υπενθυμίζει ότι η διαίρεση δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.

«Η έκθεση προσφέρει έναν κοινό χώρο κατανόησης, όπου το παρελθόν γίνεται αφετηρία για να φανταστούμε μαζί το μέλλον — με την ελπίδα μιας ενωμένης Λευκωσίας, και μιας ειρηνικής ευρωπαϊκής Κύπρου, απαλλαγμένης από τη κατοχή και τη διαίρεση», σημείωσε κλείνοντας τη σύντομη τοποθέτησή του, ο Σταύρος Αυγουστίδης, παρουσία της υφυπουργού Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασιλικής Κασσιανίδου.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι μια εκ των διοργανωτών της έκθεσης, ανέφερε πως η θεματική της έκθεσης «αγγίζει τον ευρωπαϊκό προβληματισμό γύρω από τη μνήμη, τη διαχείριση του τραύματος και την ανάγκη οικοδόμησης γεφυρών σε εποχές πόλωσης όπως η σημερινή».

Η έκθεση παρουσιάζεται ήδη ως παράλληλη έκθεση στη Λευκωσία έως τις 17 Ιουνίου 2026, στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Κατ΄ουσίαν, πρόκειται για μια σύγχρονη, βιωματική αφήγηση της ιστορίας της Πράσινης Γραμμής μέσα από μια καινοτόμο μουσειολογική προσέγγιση που συνδυάζει την ιστορική έρευνα με τη σκηνοθετημένη εμπειρία.

Ο τίτλος της έκθεσης – σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της κυπριακής πρεσβείας – επιλέγεται συμβολικά, παραπέμποντας αφενός στη γεωγραφική κατανομή της Λευκωσίας σε τομείς ελέγχου από την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και αφετέρου στη συλλογική μοίρα μιας πόλης που εξακολουθεί να ορίζεται, εξήντα χρόνια μετά, από μια γραμμή διαχωρισμού.