Την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κύπρο υπογράμμισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον πόλεμο στο Ιράν και τις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

«Στεκόμαστε όλοι μας με πλήρη αλληλεγγύη στο πλευρό της Κύπρου. Η ασφάλειά σας είναι και δική μας ασφάλεια», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι «η πρώτη ευθύνη της Ευρώπης είναι να προστατεύσει τους πολίτες της και να προετοιμαστεί για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης».

Αναφερόμενη στην κατάσταση στο Ιράν, η φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι «πολλοί Ιρανοί γιόρτασαν την πτώση του (ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί) Χαμενεΐ» και ελπίζουν πως «αυτή η στιγμή μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ένα ελεύθερο Ιράν». Παράλληλα, υπογράμμισε την ακλόνητη προσήλωση της ΕΕ στην επιδίωξη της ειρήνης, στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο διεθνές δίκαιο.

Οι ενεργειακές επιπτώσεις της κρίσης

Η Πρόεδρος της Επιτροπής στάθηκε ιδιαίτερα στις ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, παρά τις προσπάθειες διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας, η Ευρώπη παραμένει ευάλωτη σε διακυμάνσεις τιμών στις παγκόσμιες αγορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από την έναρξη της σύγκρουσης «οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 50% και του πετρελαίου κατά 27%», γεγονός που σημαίνει ότι «δέκα ημέρες πολέμου έχουν ήδη κοστίσει στους Ευρωπαίους φορολογούμενους επιπλέον 3 δισ. ευρώ σε εισαγωγές ορυκτών καυσίμων».

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η στρατηγική της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να στηρίζεται στις εγχώριες πηγές ενέργειας, δηλαδή στις ανανεώσιμες πηγές και στην πυρηνική ενέργεια. Όπως είπε, «έχουμε ενεργειακές πηγές που παράγονται στην Ευρώπη – τις ανανεώσιμες και την πυρηνική ενέργεια», σημειώνοντας ότι οι τιμές τους «παρέμειναν σταθερές τις τελευταίες δέκα ημέρες». Προειδοποίησε επίσης ότι η επιστροφή στα ρωσικά ορυκτά καύσιμα «θα ήταν στρατηγικό λάθος» που θα καθιστούσε την Ευρώπη «πιο εξαρτημένη, πιο ευάλωτη και πιο αδύναμη».

Μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Αναλύοντας τη δομή των λογαριασμών ενέργειας, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι το κόστος της ίδιας της ενέργειας αντιστοιχεί σε περίπου 56% του λογαριασμού, οι χρεώσεις δικτύου σε 18%, οι φόροι και οι εισφορές σε 15% και το κόστος άνθρακα περίπου σε 11%. Η Επιτροπή εξετάζει μέτρα για τη μείωση του κόστους, μεταξύ άλλων μέσω καλύτερης χρήσης συμβολαίων αγοράς ενέργειας και πιθανών παρεμβάσεων στην τιμή του φυσικού αερίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS). Όπως τόνισε, «χωρίς το ETS θα καταναλώναμε σήμερα 100 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα περισσότερο φυσικό αέριο», γεγονός που θα αύξανε την εξάρτηση της Ευρώπης. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι το σύστημα «χρειάζεται εκσυγχρονισμό», ανοίγοντας τη συζήτηση για πιθανές μεταρρυθμίσεις.

Νέος οδικός χάρτης για την ανταγωνιστικότητα

Κλείνοντας την ομιλία της, η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι σύντομα θα παρουσιαστεί ένας νέος οδικός χάρτης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας με τίτλο «Μια Ευρώπη, Μια Αγορά». Όπως είπε, ο σχεδιασμός αυτός θα περιλαμβάνει βασικά νομοθετικά μέτρα με σαφές χρονοδιάγραμμα έως το τέλος του 2027, με στόχο «να υλοποιηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τους Ευρωπαίους πολίτες».