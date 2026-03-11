Σε μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα στο Σύνταγμα μίλησε το βράδυ της Πέμπτης ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας πως «είμαστε εδώ για την Κούβα, για όλους τους λαούς του κόσμου». Όπως είπε, η εκδήλωση πραγματοποιείται «σε συνθήκες μεγάλης θύελλας για τον λαό μας και για τους λαούς της περιοχής και όλου του κόσμου».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι «με ευθύνη της, η χώρα μπλέκεται ενεργά στον βρώμικο ιμπεριαλιστικό πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν». Επισήμανε πως «η εγκληματική επίθεση στο Ιράν και οι φλόγες του πολέμου που τυλίγουν όλο και περισσότερες χώρες στη Μέση Ανατολή δεν γίνονται για να απαλλαγεί ο λαός του Ιράν από ένα αυταρχικό θεοκρατικό καθεστώς».

Κατά τον ίδιο, «πίσω από κάθε πολεμική εστία της εποχής μας βρίσκεται η μεγάλη μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα», καθώς «η πρωτιά των ΗΠΑ απειλείται από την Κίνα». Για αυτούς τους ανταγωνισμούς, όπως είπε, «οι λαοί γίνονται παρανάλωμα».

Αναφορές στην εμπλοκή της Ελλάδας

Ο γγ του ΚΚΕ ανέλυσε τον ανταγωνισμό στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι «συμμετέχει ενεργά και η ελληνική αστική τάξη που διψάει για νέα κέρδη στις μεταφορές, τις κατασκευές και την ενέργεια». Γι’ αυτό, πρόσθεσε, «η ελληνική κυβέρνηση στήριξε όσα κτηνώδη διέπραξε και διαπράττει το Ισραήλ σε βάρος του ηρωικού παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη».

Επιπλέον, ανέφερε ότι «όλες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα αναβάθμιζαν τις σχέσεις με το Ισραήλ και συνέβαλαν στη διεύρυνση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη χώρα μέσω των αμερικανικών και ΝΑΤΟϊκών βάσεων». Ο λαός, είπε, «πληρώνει τώρα τις συνέπειες των πολέμων με ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια και ανασφάλεια».

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, «για τον εφοπλισμό και όχι για τον ελληνισμό η Ελλάδα έχει στείλει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα και σύστημα Patriot με προσωπικό στη Σαουδική Αραβία». Υποστήριξε ακόμη ότι «η χώρα ετοιμάζεται να στείλει εκστρατευτικό σώμα στη Γάζα στο πλαίσιο των απάνθρωπων σχεδίων των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, σημείωσε πως «για τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και του αχυρανθρώπου τους στην Ουκρανία Ζελένσκι αδειάζουν αποθήκες του ελληνικού στρατού για να στέλνονται όπλα». Πρόσθεσε ότι «στην Κύπρο στάλθηκαν δύο ζεύγη μαχητικών F-16 και δύο φρεγάτες, πληρωμένα από τον ελληνικό λαό και ενταγμένα στα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ και της εγχώριας πλουτοκρατίας».

«Η αλήθεια για την εμπλοκή της χώρας»

Ο γγ του ΚΚΕ κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με την ανάπτυξη των Patriot στην Κάρπαθο, την ασφάλεια της Σούδας και την παρουσία δυνάμεων γύρω από την Κύπρο. «Για ποιο λόγο αναπτύσσονται Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας και άλλων κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο;» διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι «η προστασία υποδομών του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, όπως και η τουρκική κατοχή του 37% της Κύπρου, καταπατούν τα δικαιώματα του κυπριακού λαού». Κατά τον ίδιο, «κράτη που στέλνουν σήμερα πολεμικά πλοία στην περιοχή για να προστατεύσουν τις Βρετανικές βάσεις, τροφοδοτούν το κατοχικό τουρκικό κράτος με στρατιωτικά μέσα».

Μήνυμα κατά του ιμπεριαλισμού

«Εθνικό είναι ό,τι συμφέρει την κοινωνική πλειοψηφία και όχι ό,τι υπηρετεί τα συμφέροντα μιας χούφτας μεγάλων επιχειρηματιών», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τόνισε ότι, παρά τη στήριξη που απολαμβάνει η κυβέρνηση από άλλα κόμματα, «δεν παίζουν μπάλα μόνοι τους γιατί υπάρχει το ΚΚΕ, η δράση και οι εκτιμήσεις του».

«Σήμερα πατριωτισμός και διεθνιστική ευθύνη σημαίνει να παλεύουμε ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στη σφαγή» είπε, προσθέτοντας ότι «ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών δεν είναι πόλεμος των λαών». Κάλεσε σε «καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στα κόμματα που στηρίζουν ή ανέχονται την πολιτική της εμπλοκής».

«Στον κόσμο που φλέγεται, ο λαός με το ΚΚΕ μπροστά μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής, χαράζοντας τη δική του πορεία με πυξίδα τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα», κατέληξε.

Αλληλεγγύη στην Κούβα

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανέλαβε ότι «το ΚΚΕ κρατά ψηλά τη σημαία του Προλεταριακού Διεθνισμού» και εξέφρασε την «αμέριστη διεθνιστική αλληλεγγύη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Κουβανική Επανάσταση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας και τον κουβανικό λαό».

Αναφέρθηκε στους αγώνες του κουβανικού λαού, στην «παταγώδη ήττα της αμερικανικής επέμβασης το 1961» και στις «πρωτόγνωρες κατακτήσεις της Κουβανικής Επανάστασης με τη στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης». Κατηγόρησε τις αμερικανικές κυβερνήσεις ότι «προσθέτουν διαδοχικά μέτρα ασφυξίας κατά της Κούβας» και χαρακτήρισε την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ «βάρβαρη και γενοκτονική».

«Ο κουβανικός λαός αντιστέκεται ηρωικά και βιώνει μεγάλες στερήσεις με το κεφάλι ψηλά», είπε, καλώντας να ενισχυθεί «η διεθνιστική έμπρακτη αλληλεγγύη του ελληνικού λαού με την Κούβα». Ζήτησε «τον άμεσο τερματισμό του αποκλεισμού των ΗΠΑ και τη διαγραφή της Κούβας από τη λίστα περί χορηγών της τρομοκρατίας».

Ανακοίνωσε ότι η ΚΝΕ «θα συμμετέχει σε πολυμελή μπριγάδα αλληλεγγύης στην Κούβα» και ότι «το ΚΚΕ ετοιμάζεται να τιμήσει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο Ρους». Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας φώναξε συνθήματα υπέρ της Κουβανικής Επανάστασης και του προλεταριακού διεθνισμού.