Η La Liga σχεδιάζει πλήρως αυτόματο οφσάιντ με τσιπ στην μπάλα από τη νέα σεζόν
Η La Liga συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία και βρίσκεται κοντά στην υλοποίηση ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος για τον έλεγχο του οφσάιντ. Το ισπανικό πρωτάθλημα ήταν από τα πρώτα που υιοθέτησαν την ημι-αυτόματη τεχνολογία οφσάιντ, ωστόσο στόχος πλέον είναι να περάσει στο επόμενο στάδιο, καταργώντας την ανάγκη για χειροκίνητο έλεγχο μέσω καρέ από το VAR. […]
Στο «κάδρο» της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ποτσετίνο για την επόμενη μέρα στον πάγκο των «μερέγχες»
Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να ψάχνει τον άνθρωπο που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας την επόμενη σεζόν και σύμφωνα με δημοσιεύματα το όνομα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο βρίσκεται πλέον ανάμεσα στους υποψήφιους. Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Τσάμπι Αλόνσο, οι Μαδριλένοι εμπιστεύτηκαν τον Άλβαρο Αρμπελόα για τον πάγκο της ομάδας έως το τέλος […]
Ισοπαλία ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του χάντμπολ προς όφελος του Ολυμπιακού
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι με 28-28, στο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Handball Premier, ένα αποτέλεσμα που σκορπάει χαμόγελα στον Ολυμπιακό.
Φρανκ Νιλικίνα: «Ο Γουόκαπ είναι ο… στρατηγός μας» – Τι είπε για το παιχνίδι κόντρα στην Παρί
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Γαλλία για τις δύο αναμετρήσεις της Euroleague με Παρί και Μονακό, με τον Φρανκ Νιλικίνα να μιλά στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Ο Γάλλος γκαρντ αναφέρθηκε στη νίκη επί του Παναθηναϊκού, στο ταξίδι στη χώρα του, ενώ αποθέωσε και τον Τόμας Γουόκαπ. Οι δηλώσεις που έκανε ο Φρανκ Νιλικίνα: Πόσο ξεχωριστό ήταν για εσένα […]