Ο Τιμπό Κουρτουά στη συνέντευξη τύπου πριν την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Γιουβέντους, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, μίλησε για το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό στην Ισπανία. Ο Βέλγος πορτιέρο αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Βιγιαρεάλ με την Μπαρτσελόνα, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγγέλλοντας την La Liga.

«Διαστρεβλώνει εντελώς τον ανταγωνισμό. Είναι εύκολο να συγκριθεί με το NFL και το NBA, αλλά έχουν 82 αγώνες στη σεζόν, και για το NFL, ψηφίστηκε από όλους τους ιδιοκτήτες συλλόγων. Εδώ, ισχύει το αντίθετο. Η La Liga αποφάσισε μόνη της», δήλωσε ο Κουρτουά.

Σύμφωνα με 33χρονο τερματοφύλακα, η Μπαρτσελόνα θα ωφελούνταν από αυτήν την απόφαση, καθώς θα αγωνιζόταν σε ουδέτερο έδαφος και όχι στην έδρα της Βιγιαρεάλ. «Κάθε ομάδα πρέπει να παίζει ένα παιχνίδι εντός έδρας και ένα εκτός», ανέφερε ο διεθνής Βέλγος.

Η μεταφορά του αγώνα Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, αποτελεί γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά σε αναμέτρηση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ισπανία. Όλες οι ομάδες του ισπανικού πρωταθλήματος εξέφρασαν την αντίθεση τους, με τους ποδοσφαιριστές να μην παίζουν τα πρώτα δευτερόλεπτα των αγώνων τους, κατόπιν αιτήματος του σωματείου παικτών.

Ο Κουρτουά αναφέρθηκε στο γεγονός, πως η La Liga δεν μετέδωσε ζωντανά αυτή τη συμβολική ενέργεια στην τηλεόραση και ως εκ τούτου ήταν ορατή μόνο στα γήπεδα. Ο τερματοφύλακας της «Βασίλισσας» κατηγόρησε τη Εθνική Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Ισπανίας, για λογοκρισία και χειραγώγηση.