Η Σεβίλλη εξακολουθεί να βρίσκεται σε δύσκολη αγωνιστική καμπή, καθώς δεν κατάφερε ούτε απέναντι στην Εσπανιόλ να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Παρά τη μεγάλη νίκη με 4-1 επί της Μπαρτσελόνα στις 5 Οκτωβρίου – αποτέλεσμα που την είχε ανεβάσει τότε στην 6η θέση – το σύνολο του Ματίας Αλμέιδα έχει υποχωρήσει στην 11η θέση της La Liga, έχοντας υποστεί τέσσερις ήττες στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια του στο πρωτάθλημα.

Το βράδυ της Δευτέρας (24/11), η ομάδα του Αργεντινού τεχνικού ηττήθηκε με 2-1 στο γήπεδο της Εσπανιόλ. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα στην έναρξη της επανάληψης με τον Μίγια, ενώ ο Φερνάντες πέτυχε ένα εντυπωσιακό τέρμα που διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του Μανόλο Γκονζάλες. Η Σεβίλλη δημιούργησε αρκετές απειλητικές στιγμές, όμως ο Ντιμίτροβιτς πραγματοποίησε πέντε σημαντικές επεμβάσεις. Το μοναδικό γκολ των φιλοξενούμενων ήρθε στο 86’ από τον Μαρκάο, αλλά δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει την έκβαση του αγώνα. Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο Αλμέιδα, «στο ποδόσφαιρο μετράνε τα γκολ».

Η αρνητική πορεία της Σεβίλλης έχει ξεκινήσει αμέσως μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου. Μετά το ιστορικό 4-1 επί των πρωταθλητών Ισπανίας, οι Ανδαλουσιάνοι γνώρισαν εντός έδρας ήττα από τη Μαγιόρκα (3-1) και στη συνέχεια λύγισαν στο Σαν Σεμπαστιάν απέναντι στη Σοσιεδάδ (2-1). Παρότι επικράτησαν της Τολέδο με 4-1 στο Κύπελλο, στο πρωτάθλημα τα προβλήματα παρέμειναν.

Την 1η Νοεμβρίου ο Αλμέιδα βρέθηκε ξανά απέναντι στον Ντιέγκο Σιμεόνε, όμως η Ατλέτικο ήταν κυρίαρχη και επικράτησε με 3-0. Η μοναδική νίκη της Σεβίλλης από τις 5 Οκτωβρίου και έπειτα καταγράφηκε απέναντι στην Οσασούνα, χάρη σε πέναλτι του Βάργκας.