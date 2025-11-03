Η Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε υπενθύμισε ποιος είναι το αφεντικό στη La Liga, «σβήνοντας» τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα με σκορ 3-0 στην 11η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος. Το αποτέλεσμα αυτό δεν ήταν απλώς μια ήττα, αλλά και το τρίτο σερί «χαστούκι» για την ομάδα του Αργεντινού, η οποία βρίσκεται σε αγωνιστική κατηφόρα και, πλέον, οι πιέσεις για τον πρώην τεχνικό της ΑΕΚ, μεγαλώνουν επικίνδυνα!

Η εικόνα της ομάδας από την Ανδαλουσία το τελευταίο διάστημα έχει προκαλέσει ανησυχία, με τον Αντόνιο Κορδόν, τεχνικό διευθυντή της ομάδας και πρώην του Ολυμπιακού, να βρίσκεται στη «δίνη» των επικρίσεων για την επιλογή του Αλμέιδα. Ο Αργεντινός ανέλαβε τα ηνία του συλλόγου σε μια δύσκολη περίοδο, όταν η Σεβίλλη είχε ήδη να αντιμετωπίσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και τις ελλιπείς μεταγραφές του καλοκαιριού.

Πλέον, βρίσκεται μόλις στην 13η θέση με 13 βαθμούς μετά από 11 αγωνιστικές, δύο λιγότερους από πέρυσι. Οι Ισπανοί μιλούν για μια ομάδα που απέχει πολύ από το επίπεδο που θέλουν να βλέπουν οι φίλαθλοι. Όπως επισημαίνει η «Mundo Deportivo», το μέλλον του Αλμέιδα είναι αβέβαιο και μαζί του αβέβαιο είναι και το μέλλον του Κορδόν, αφού οι αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του πρότζεκτ του είναι πιο έντονες από ποτέ.

Και το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν η Σεβίλλη μπορεί να αντιδράσει άμεσα. Το επόμενο ματς με την Οσασούνα το Σάββατο (08/11, 17:15) είναι «πρόκληση ζωής» για τον Αλμέιδα και τον Κορδόν. Αν η ομάδα δεν επιστρέψει άμεσα στις νίκες, ειδικά στην έδρα της, οι κρίσεις και οι αλλαγές μπορεί να είναι πιο κοντά από ποτέ…!