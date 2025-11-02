Η Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε επικράτησε με 3-0 της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα στο «Metropolitano», πετυχαίνοντας μια εμφατική νίκη για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Οι «ροχιμπλάνκος» ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και «καθάρισαν» το παιχνίδι, έπειτα από ένα ισορροπημένο πρώτο 45λεπτο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους φόρμα. Αντίθετα, η Σεβίλλη γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα της, δείχνοντας σε αγωνιστική κάμψη και χωρίς σταθερότητα στην απόδοσή της.

Το στιγμιότυπο που ξεχώρισε μετά τη λήξη της αναμέτρησης ήταν η σύντομη συνομιλία των δύο Αργεντινών τεχνικών στη μικτή ζώνη. Σιμεόνε και Αλμέιδα, φίλοι και πρώην συμπαίκτες στη Λάτσιο και την εθνική ομάδα της Αργεντινής, αντάλλαξαν θερμές κουβέντες μπροστά στις κάμερες του DAZN, θυμίζοντας «τα παλιά» και έδειξαν τον αλληλοσεβασμό που τους συνδέει, παρά τη μεταξύ τους αγωνιστική «μάχη».

O άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ ήταν ο πρώτος που μίλησε, με τον ίδιο να παραδέχεται πως δεν θυμάται καν πότε ήταν η τελευταία φορά που συναντήθηκαν:

«Έχει περάσει πολύς καιρός, δεν ξέρω, αλλά είναι μεγάλη χαρά. Τον εκτιμώ πραγματικά, και ως άνθρωπο και ως επαγγελματία. Ξέρει ότι νοιάζομαι πραγματικά για εκείνον. Είναι καλός άνθρωπος, και οι καλοί άνθρωποι είναι σπάνιοι στο ποδόσφαιρο».