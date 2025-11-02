Η Ισπανία ετοιμάζεται να κατακτήσει ένα ακόμη ρεκόρ μηχανικής, καθώς ενέκρινε την κατασκευή της πιο ψηλής γέφυρας στην Ευρώπη. Το έργο SE-40, που θα ξεκινήσει να χτίζεται στη Σεβίλλη το 2026, θα διασχίζει τον ποταμό Γουαδαλκιβίρ και υπόσχεται να αλλάξει την εικόνα των υποδομών της χώρας. Το Υπουργείο Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας έδωσε το πράσινο φως για ένα τεράστιο εγχείρημα που θα συνδυάζει την αισθητική, την τεχνολογική καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Το γέφυρα θα ενώνει το τμήμα Dos Hermanas με την περιοχή Palomares και Coria del Río, ολοκληρώνοντας ένα κρίσιμο κομμάτι του περιφερειακού δακτυλίου SE-40 που περιβάλλει τη Σεβίλλη. Η μεγαλύτερη πρόκληση του έργου είναι το ύψος του: για να επιτρέπεται η διέλευση των μεγάλων εμπορικών πλοίων, ο κάθετος διάκενος – ο λεγόμενος γαλíβος – πρέπει να ξεπερνά τα 70,8 μέτρα. Αυτό σημαίνει πως η νέα γέφυρα δεν θα είναι μόνο η πιο ψηλή της Ευρώπης, αλλά και μία από τις τέσσερις ψηλότερες παγκοσμίως.

Η τεχνική δυσκολία του εγχειρήματος είναι τεράστια. Οι μηχανικοί καλούνται να σχεδιάσουν μια κατασκευή ικανή να αντέξει σε μεγάλες πιέσεις, να παραμείνει σταθερή σε έντονα καιρικά φαινόμενα και να ενσωματώνει τις πιο προηγμένες λύσεις σε δομικά υλικά και ενεργειακή αποδοτικότητα. Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος του Γουαδαλκιβίρ, με στόχο το έργο να αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης μηχανικής.

Πέρα από τη μηχανική του διάσταση, το έργο έχει και σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Η Σεβίλλη αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια κυκλοφοριακή συμφόρηση, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής. Η νέα γέφυρα θα προσφέρει μια εναλλακτική διαδρομή που θα μειώσει τη συμφόρηση στο κέντρο, θα εξοικονομήσει χρόνο και καύσιμα για χιλιάδες οδηγούς καθημερινά και θα βελτιώσει τη σύνδεση της πόλης με τα λιμάνια και τις γειτονικές περιοχές.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το έργο θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την τοπική ανάπτυξη, προσελκύοντας νέες επενδύσεις και ενισχύοντας τη βιομηχανική και τουριστική δυναμική της Ανδαλουσίας. Παράλληλα, οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να δημιουργήσουν εκατοντάδες θέσεις εργασίας και να στηρίξουν την τοπική οικονομία.

Η Ισπανία έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να υλοποιεί φιλόδοξα έργα υποδομών, από τις γέφυρες της Γαλικίας μέχρι τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας AVE. Το SE-40 όμως είναι κάτι περισσότερο: ένα έργο που δεν στοχεύει απλώς στην καλύτερη κυκλοφορία, αλλά και στη δημιουργία ενός νέου συμβόλου προόδου για τη Σεβίλλη και την Ευρώπη. Το 2026, όταν ξεκινήσουν οι εργασίες, η πόλη θα μπει σε μια νέα εποχή — μια εποχή που η μηχανική και η αρχιτεκτονική θα συναντούν το όραμα και το θάρρος να κοιτάξεις πιο ψηλά.