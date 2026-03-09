Ο Μαουρίτσιο Σάρι αποκάλυψε ότι είχε εκφράσει την αντίθεσή του για τη μετακίνηση του Χρήστου Μανδά από τη Λάτσιο στην Μπόρνμουθ. Ο Έλληνας τερματοφύλακας επέλεξε να αποχωρήσει από την ομάδα της Ρώμης. Αναζητούσε περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Έτσι άφησε τη Serie A για να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League.

Ο Σάρι δήλωσε ότι δεν συμφωνούσε με την απόφαση της διοίκησης. Θεωρούσε τον Μανδά σημαντική λύση για τη θέση του τερματοφύλακα. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τον τραυματισμό του βασικού γκολκίπερ της ομάδας, Ιβάν Προβεντέλ. Ο Ιταλός πορτιέρε αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα. Δεν αποκλείεται μάλιστα να χάσει και το υπόλοιπο της σεζόν.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Η απώλεια του Ιβάν Προβεντέλ θα είναι σίγουρα μεγάλη. Διαφώνησα πλήρως με την παραχώρηση του Μανδά αλλά ήρθε ένας νεαρός παίκτης, έχει ικανότητες και θα τις δούμε στο γήπεδο.