Ο Χρήστος Μανδάς κλήθηκε να απαντήσει στα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες στην Ιταλία, σύμφωνα με τα οποία εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Λάτσιο τον Ιανουάριο. Δημοσίευμα της Corriere dello Sport είχε αναφέρει ότι ο 24χρονος Έλληνας τερματοφύλακας αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Μαουρίτσιο Σάρι και επιθυμεί περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Το βράδυ της Πέμπτης (4/12), ο Μανδάς επέστρεψε κάτω από την εστία της Λάτσιο στη νίκη με 1-0 επί της Μίλαν για το Κύπελλο Ιταλίας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μίλησε τόσο για την εμφάνισή του όσο και για τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε μεταγραφικά σενάρια.

Ο Έλληνας διεθνής εμφανίστηκε απόλυτα ξεκάθαρος: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα όταν χρειαστεί. Σήμερα ήταν ένας καλός αγώνας και είμαι χαρούμενος που έπαιξα. Η ομάδα είναι ενωμένη, βοηθάμε ο ένας τον άλλον και αυτό είναι η μεγάλη μας δύναμη. Είμαστε ένα καλό σύνολο και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για το μέλλον του και αν έχει συζητήσει με άλλους συλλόγους: «Δεν έχω μιλήσει με τον σύλλογο, ούτε με κάποια άλλη ομάδα. Είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου και περιμένω την κατάλληλη στιγμή για να βελτιωθώ. Δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα σε αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα. Θέλω να βοηθήσω τη Λάτσιο».