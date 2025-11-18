Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Χρήστος Μανδάς επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Λάτσιο τον προσεχή Ιανουάριο, καθώς δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του προπονητή Μαουρίτσιο Σάρι και αναζητά περισσότερες συμμετοχές. Ο 24χρονος διεθνής τερματοφύλακας φέρεται να έχει απορρίψει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, προτιμώντας να δοκιμάσει την τύχη του σε αγώνες Premier League ή La Liga.

Η αρχική αποτίμηση της Λάτσιο για τον Μανδά ήταν 20 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο πλέον η αξία του εκτιμάται σε περίπου τα μισά, με πιθανές προσφορές να μην ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια. Η Γουλβς φέρεται να έχει ήδη υποβάλει πρόταση δανεισμού, ενώ το πρακτορείο YouFirst διερευνά τις επιλογές στην Ισπανία, με τη Χετάφε να εμφανίζεται ως πιθανός προορισμός.

Ο Μανδάς είχε μεταγραφεί από τον ΟΦΗ στη Λάτσιο το καλοκαίρι του 2023 για 1,3 εκατ. ευρώ και έκτοτε έχει αγωνιστεί σε 32 παιχνίδια, ενώ πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, επιδιώκοντας πρωταθλήματα υψηλού επιπέδου.