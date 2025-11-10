Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει την νίκη στη Κρήτη ενάντια στον ΟΦΗ με το όπως φαίνεται τον τελευταίο καιρό «αγαπημένο» της 1-0. Σκόρερ για την «Ένωση» -όπως και στον αγώνα με τον Παναιτωλικό- ο Ορμπελίν Πινέδα, που «λύτρωσε» την ΑΕΚ για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, έχοντάς την σε απόσταση τριών πόντων από την κορυφή του πρωταθλήματος. Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, Σταμάτης Βούλγαρης, ανέλυσε την νίκη της «Ένωσης» στη Κρήτη.

Η ανάλυση του αγώνα