Η ΑΕΚ νίκησε τον ΟΦΗ στην Κρήτη με 1-0, με γκολ του «λυτρωτή» -για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική- Ορμπελίν Πινέδα. Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, Σταμάτης Βούλγαρης, ανέλυσε την νίκη της «Ένωσης» που την έφερε πιο κοντά στη κορυφή της Stoiximan Super League.

H ανάλυση του αγώνα από τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από την Κρήτη, όπου επικράτησε με το φτωχό μεν αλλά ολόχρυσο 1-0 χάρη στο υπέροχο γκολ που πέτυχε ο Ορμπελίν Πινέδα μετά από εξαιρετικό 1-2 με τον Φραντζί Πιερό.

Οι κιτρινόμαυροι ήταν ανώτεροι από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα με τον ΟΦΗ και δεν κινδύνεψαν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού από τους γηπεδούχους, που το μόνο που έκαναν ήταν να παίζουν άμυνα και βαθιές μπαλιές. Για τον δικέφαλο ακυρώθηκαν και δύο γκολ, ένα που πέτυχε ο Ζοάο Μάριο και ένα ο Γιόβιτς.

Και αν στη φάση του Σέρβου φορ υπάρχει ένα σπρώξιμο του Μουκουντί στον αντίπαλο αμυντικό, ακόμα περιμένουμε να δούμε που ακριβώς έχει κάνει το φάουλ ο Πορτογάλος, με τόσες κάμερες να καλύπτουν το ματς.