Η ΑΕΚ πανηγύρισε νίκη στο Ηράκλειο, επικρατώντας με 1-0 του ΟΦΗ σε ένα παιχνίδι όπου είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες, αλλά χρειάστηκε υπομονή για να βρει το καθοριστικό γκολ. Ο Ζοάο Μάριο, ο Καλοσκάμης και ο Κοϊτά πρωταγωνίστησαν στη δημιουργία, με τον Πινέδα να βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα στο 74’ με όμορφο τετ α τετ σε συνδυασμό με τον Πιερό. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να απειλήσει κυρίως με μακρινά σουτ, χωρίς όμως να καταφέρει να φτάσει στην ισοφάριση.

Τα highlights της αναμέτρησης