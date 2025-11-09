Η ΑΕΚ πανηγύρισε νίκη στο Ηράκλειο, επικρατώντας με 1-0 του ΟΦΗ σε ένα παιχνίδι όπου είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες, αλλά χρειάστηκε υπομονή για να βρει το καθοριστικό γκολ. Ο Ζοάο Μάριο, ο Καλοσκάμης και ο Κοϊτά πρωταγωνίστησαν στη δημιουργία, με τον Πινέδα να βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα στο 74’ με όμορφο τετ α τετ σε συνδυασμό με τον Πιερό. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να απειλήσει κυρίως με μακρινά σουτ, χωρίς όμως να καταφέρει να φτάσει στην ισοφάριση.
Δημοφιλή
- 1
Βορίζια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το μακελειό - Οι απειλές για το σπίτι και τα κτήματα που φούντωσαν την βε
- 2
Ποιος είναι ο ρασοφόρος με την κοκαΐνη - Προσπάθησε να διεισδύσει σε πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους -
- 3
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι μένουν εκτός - Οι «κόφτες», οι ημερομηνίες και τα ποσά
- 4
Βορίζια: Η επόμενη μέρα για τους κατοίκους - «Αυτά είναι καθάρματα, πρέπει να φύγουν από δω»
- 5
Το «τρίγωνο» που ενοχλεί την Άγκυρα: Τι κρύβει η «Νηρηίς» νότια της Κρήτης
- 6
Κακοκαιρία: «Κύμα» ισχυρών καταιγίδων από το απόγευμα – Έντονα φαινόμενα για 40 ώρες
- 7
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι χάνουν μέρος του ποσού - Γιατί ψαλιδίζεται
- 8
Πέτρος Σεβαστίκογλου: «Μιλώ τέσσερις γλώσσες και καμία δεν είναι δικιά μου»
- 9
Oυκρανία: Χάνεται η μάχη του Ποκρόφσκ – Στους Ρώσους το 70% της στρατηγικής πόλης και το πάνω χέρι στις διαπραγ
- 10
Σαμαράς: Χωρίς ήθος η προσέγγιση της κυβέρνησης στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών
Παναθηναϊκός: Έκπληξη με Γεντβάι!
Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε μια μικρή έκπληξη στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το απαιτητικό ματς με τον ΠΑΟΚ, καθώς επέλεξε τον Τιν Γεντβάι. Παράλληλα ο Ισπανός τεχνικός διατήρησε τον Λαφόν στη θέση του τερματοφύλακα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο Πάντοβιτς. Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσιριβέγια, […]
Άρης – Αστέρας AKTOR 0-0: Η ανάλυση του αγώνα από τον ρεπόρτερ των «Κίτρινων»
Άρης και Αστέρας ΑΚΤΟR έμειναν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 10η αγωνιστική. Ο ρεπόρτερ του Άρη, Νίκος Παπαδόπουλος, ανέλυσε την εμφάνιση των Θεσσαλονικιών μετά τον αγώνα. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr) Η ανάλυση του ρεπόρτερ του Άρη Άρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0 […]
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε και επίσημα τον Κένεθ Φαρίντ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ενισχύει τη frontline του με την πρώτη του μεταγραφή, ανακοινώνοντας επίσημα την απόκτηση του Κένεθ Φαρίντ. Ο 36χρονος Αμερικανός σέντερ έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής (9/11) στην Ελλάδα και εμφανίστηκε έτοιμος να αγωνιστεί άμεσα με τη φανέλα των «πράσινων». Με το χαρακτηριστικό του προσωνύμιο, Manimal, ο Φαρίντ δήλωσε πως ο κόσμος μπορεί […]
ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1: Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ο Πινέδα «λύτρωσε» την «Ένωση»
Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από το γήπεδο του ΟΦΗ με σκορ 1-0 για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, την «’Ενωση» οδήγησε στην νίκη ένα γκολ του Ορμπελίν Πινέδα, με τον Μεξικανό να σκοράρει και να δίνει και πάλι στην ΑΕΚ ακόμα ένα τρίποντο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Αγώνας Στο […]
Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Η ανάλυση του αγώνα από τον ρεπόρτερ των Ερυθρόλευκων
Ο Ολυμπιακός «πάτησε» κορυφή στην Stoiximan Super League με την νίκη στη Νεάπολη ενάντια στη Κηφισιά με 3-1. Σκόρερ των «Ερυθρολέυκων» οι Νασιμέντο και Ελ Κααμπί. Ακολουθεί η ανάλυση του αγώνα από τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Δημήτρη Σπηλιόπουλου. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr) H ανάλυση […]