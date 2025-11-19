Σενάρια από την Ιταλία έκαναν λόγο για προσέγγιση του Παναθηναϊκού στον Χρήστο Μανδά, με τον νεαρό τερματοφύλακα να φέρεται πως απορρίπτει την πρόταση, καθώς περιμένει προτάσεις από το εξωτερικό. Ο ίδιος, όμως, έβαλε τέλος στις φήμες.

Ο πορτιέρε της Λάτσιο μίλησε στην «ΕΡΑ Σπορ» και εξήγησε ότι δεν έχει δεχθεί καμία ενόχληση από τους «Πράσινους». Τόνισε επίσης ότι δεν έχει υπάρξει επαφή ούτε με τη Γουλβς, η οποία τον είχε στη λίστα της το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Μανδάς παραμένει συγκεντρωμένος στη Λάτσιο και περιμένει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του. Ο Έλληνας γκολκίπερ θέλει να αξιολογήσει τις επιλογές του, όμως υπογράμμισε ότι τα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Χαρακτηριστικά είπε: «Κανείς δεν μπορεί να απορρίψει μια πρόταση που δεν του έχει γίνει. Σχεδόν 1,5 μήνα πριν την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου, δεν σκέφτομαι κάτι γενικό και αόριστο παρά μόνο το πώς θα ξανακερδίσω τη θέση μου στην ενδεκάδα».