Η Τάμτα βρέθηκε χθες στο νυχτερινό μαγαζί που εμφανίζεται η Νατάσσα Θεοδωρίδου με τον Σάκη Ρουβά και τραγούδησε ένα από τα πιο γνωστά της τραγούδια.

Η γνωστή τραγουδίστρια Τάμτα τα τελευταία χρόνια έχει αποχωρήσει από τα νυχτερινά σχήματα, με την τελευταία της συνεργασία να είναι με τον Χρήστο Μάστορα πριν από 4 χρόνια.

Παρόλο που οι εμφανίσεις τους ήταν sold out και έκανε ένα πολύ ιδιαίτερο show, η ίδια επέλεξε να αποχωρήσει από τις νυχτερινές πίστες και πλέον υποστηρίζει ένα εντελώς διαφορετικό είδος μουσικής και performing. Η ίδια πλέον εμφανίζεται στην Ελλάδα σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί, το Smut, όπου οι εμφανίσεις της είναι sold out. Το μαγαζί είναι πιο underground, δεν επιτρέπεται η μαγνητοσκόπηση του live, θυμίζοντας τα μαγαζιά του Βερολίνου και η ίδια κάνει ακριβώς αυτό που την εκφράζει.

Πριν το live της στο Smut που έρχεται 22/3 , η ίδια βρέθηκε στο ΕΝΑΣΤΡΟΝ που εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς με την Νατάσσα Θεοδωρίδου. Εκεί, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Σάκη Ρουβά τρελαίνοντας το κοινό.

Συγκεκριμένα ερμήνευσε το «Αγάπησε Με» μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Παρόλο που δεν προχώρησε σε ανάρτηση σχετικά με την εμφάνισή της, ο κόσμος του tiktok πήρε φωτιά και δεν σταμάτησε να ανεβάζει βίντεο από την εμφάνιση τους μαζί στο stage.

Το βίντεο που διέρρευσε: