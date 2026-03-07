Η κατάσταση στη Μονακό παραμένει τεταμένη και ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να ξεκαθαρίσει το μέλλον του την Κυριακή (8/3). Ο 43χρονος προπονητής απείχε από τον αποψινό εντός έδρας αγώνα με τη Σολέ για το γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο παραίτησης μετά από 466 ημέρες στον πάγκο της ομάδας.

Τα οικονομικά προβλήματα, οι εντάσεις μεταξύ παικτών, όπως το επεισόδιο Μάικ Τζέιμς – Έλι Οκόμπο, και οι επτά ήττες στις τελευταίες οκτώ αγωνιστικές της EuroLeague έχουν δημιουργήσει εκρηκτικό κλίμα στη γαλλική ομάδα.

Με τον Σπανούλη, η Μονακό είχε φτάσει πέρυσι μέχρι τον τελικό της EuroLeague και φέτος διεκδικούσε ακόμη την κορυφή της κανονικής περιόδου, ωστόσο πλέον η αποχώρησή του μοιάζει το πιθανότερο σενάριο.