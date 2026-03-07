Κατάρα; Ανικανότητα; Δύσκολα βρίσκεται εξήγησησε αυτό που ζει φέτος ο Άρης, αδυνατώντας να κερδίσει και τον Ατρόμητο.

Το τελικό 0-0 του «Κλεάνθης Βικελίδης» κρατάει τους κιτρινόμαυρους δίχως νίκη για πάνω από έναν μήνα και σε… κίνδυνο για το 9-14.

Δύο άστοχα πέναλτι, σημαντικές χαμένες ευκαιρίες και ένας Ατρόμητος που παρουσιάστηκε ιδιαίτερα παθητικός και χωρίς επιθετική ουσία. Παρόλα αυτά, ο Άρης δεν μπόρεσε ξανά να πανηγυρίσει νίκη στην έδρα του. Ο Ράτσιτς έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 9ο λεπτό, αστοχώντας σε εκτέλεση πέναλτι. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τους γηπεδούχους στο 40’, όταν ο Γκαρέ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ακόμη κι έτσι, ο Άρης εμφανίστηκε πιο απειλητικός στο δεύτερο ημίχρονο και στο 76’ κέρδισε δεύτερο πέναλτι. Ωστόσο, ο Μορόν δεν κατάφερε να σκοράρει, καθώς η εκτέλεσή του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γκουγκεσασβίλι.

Ο αγώνας

Ο Γρηγορίου προχώρησε μόνο στις απολύτως απαραίτητες αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ομάδας.

Συγκεκριμένα, υπήρξαν δύο διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα, κυρίως στην αμυντική γραμμή. Ο Τεχέρο τοποθετήθηκε στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ ο Ρόουζ αγωνίστηκε δίπλα στον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Στα αριστερά παρέμεινε ο Μεντίλ και κάτω από τα δοκάρια ο Αθανασιάδης.

Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Χόνγκλα και Ράτσιτς, με τον Γκαρέ να έχει ρόλο επιτελικού μέσου. Στα άκρα της επίθεσης βρέθηκαν οι Πέρεθ και Δώνης, ενώ στην κορυφή της επίθεσης τοποθετήθηκε ο Καντεβέρε.

Ο προπονητής του Ατρομήτου επέλεξε να εμπιστευτεί το ίδιο αρχικό σχήμα που είχε ξεκινήσει και στη νίκη με 1-0 απέναντι στον Παναιτωλικό.

Στο τέρμα αγωνίστηκε ο Γκουγκεσασβίλι. Στα άκρα της άμυνας ήταν οι Μουντές και Ούρονεν, ενώ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο αποτελούσαν οι Σταυρόπουλος και Μανσούρ. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής βρέθηκαν οι Τσιγγάρας και Μουτουσάμι. Πίσω από τον προωθημένο Τσούμπερ κινήθηκαν οι Μίρχολ, Μπάκου και Γιουμπιτάνα.

Στραβά ξεκίνησε, στραβά τελέίωσε

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε άσχημα για τον Άρη και εξελίχθηκε ακόμη χειρότερα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων χωρίς όμως να είναι αποτελεσματική.

Η σημαντικότερη ευκαιρία για να προηγηθεί παρουσιάστηκε μόλις στο 7ο λεπτό. Ο Δώνης, που ήταν από τους πιο δραστήριους παίκτες του Άρη στο πρώτο μέρος, κέρδισε πέναλτι ύστερα από ωραία ατομική προσπάθεια μέσα στην περιοχή. Ωστόσο, στο 8ο λεπτό ο Ράτσιτς δεν κατάφερε να σκοράρει, εκτελώντας αδύναμα και χάνοντας την ευκαιρία για το 1-0.

Η ομάδα του Γρηγορίου συνέχισε στο ίδιο μοτίβο που είχε δείξει και στη Λεωφόρο. Καλή κυκλοφορία της μπάλας και άμεσο παιχνίδι, αλλά χωρίς σωστές επιλογές στην τελική προσπάθεια. Οι φάσεις ήταν λίγες, με την καλύτερη να έρχεται στο 39ο λεπτό, όταν ο Καντεβέρε και στη συνέχεια ο Δώνης απείλησαν διαδοχικά, όμως ο Γκουγκεσασβίλι αντέδρασε σωστά και κράτησε ανέπαφη την εστία του Ατρομήτου.

Στην ίδια φάση ο Άρης δεν έχασε μόνο δύο μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και τον Γκαρέ. Ο Αργεντινός σήκωσε ψηλά το πόδι σε διεκδίκηση της μπάλας και βρήκε τον Ούρονεν, με τον διαιτητή Παπαπέτρου να του δείχνει απευθείας κόκκινη κάρτα.

Και πάλι καλύτερος… και πάλι άστοχος

Ακόμη και παίζοντας με δέκα παίκτες, ο Άρης παρουσιάστηκε πιο απειλητικός. Μπορεί να έχασε την κατοχή της μπάλας, ωστόσο συνέχισε να δείχνει περισσότερη ουσία στο παιχνίδι του σε σχέση με τον Ατρόμητο.

Μετά το εντυπωσιακό γυριστό σουτ του Καντεβέρε στο 46ο λεπτό, η επόμενη μεγάλη στιγμή του αγώνα ήρθε στο 75’. Τότε οι γηπεδούχοι κέρδισαν δεύτερο πέναλτι, ύστερα από προσπάθεια του Γιαννιώτα και χέρι του Μουτουσάμι μέσα στην περιοχή.

Παρά την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα, ο Άρης δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Μορόν, που είχε περάσει νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, εκτέλεσε στο 76’, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Γκουγκεσασβίλι, με αποτέλεσμα το 0-0 να παραμείνει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ (72′ Φρίντεκ) – Χόνγκλα, Ράτσιτς (90′ Βοριαζίδης) – Πέρεθ (58′ Μπουσαΐντ), Γκαρέ, Δώνης (46′ Γιαννιώτας) – Καντεβέρε (58′ Μορόν)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι – Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (46′ Κίνι) – Τσιγγάρας (65′ Πνευμονίδης), Μουτουσάμι – Γιουμπιτάνα (65′ Φαν Βέερτ), Μίρχολ, Μπάκου (83′ Ουκάκι) – Τσούμπερ (88” Τσαντίλας)