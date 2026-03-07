Ο Μιχάλης Γρηγορίου βλέπει πρόοδο, αλλά δεν μπορεί να σταθεί παραπάνω σε αυτή όταν ο Άρης αδυνατεί να κερδίσει τον Ατρόμητο, σε ματς που κέρδισε δύο πέναλτι και τα έχασε.

Ο Έλληνας τεχνικός ήταν… σκασμένος στις δηλώσεις του μετά το ματς, αφού όπως τόνισε η ομάδα του άξιζε τους τρεις βαθμούς.

«Το σύνολο των φιλάθλων προφανώς είδε ότι το αποτέλεσμα είναι άδικο για εμάς. Χάσαμε δύο πέναλτι, αλλά και γενικότερα η παρουσία μας στο γήπεδο ήταν καλή. Ακόμη και όταν μείναμε με δέκα παίκτες, η νοοτροπία των παιδιών ήταν αυτή που θέλαμε, να κυνηγήσουμε τη νίκη. Θέλω να σταθώ στην προσπάθεια που έκαναν οι ποδοσφαιριστές μας. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα είδε πως το αποτέλεσμα μας αδικεί και σήμερα έγινε μια συνθήκη που συμβαίνει μία στο τόσο.

Χάσαμε κι άλλες ευκαιρίες και όταν είσαι στον Άρη υπάρχει πίεση για οποιονδήποτε στόχο. Κάθε χρόνο ο Άρης είναι υποχρεωμένος να πετυχαίνει τους στόχους του. Όσον αφορά τα παιδιά, εγώ δεν είδα κάποια πίεση. Είδα να προσπαθούν και μετά τα δύο χαμένα πέναλτι. Έδωσαν ό,τι είχαν για να πάρουμε τη νίκη. Δεν ήρθε, αλλά με παρόμοιες εμφανίσεις θα έρθουν σύντομα και οι νίκες».